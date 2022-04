Milan Vader ligt vijf dagen na zijn zware val in Spanje nog altijd in stabiele toestand in het ziekenhuis van Bilbao, zo heeft zijn ploeg Jumbo-Visma woensdag laten weten. De formatie bedankt iedereen voor de steun aan de renner en zijn familie.

Vader viel vrijdag in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland over de vangrail tijdens een afdaling. Hij liep zware verwondingen op en werd vervoerd naar het ziekenhuis, waar dezelfde dag werd geconstateerd dat zijn toestand stabiel was.

Zijn vader vertelde aan de Provinciale Zeeuwse Courant dat er een stent in de halsslagaders van zijn zoon was aangebracht, omdat die waren vernauwd. Verder had Vader naar verluidt gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad.

Vooralsnog is onduidelijk wanneer Vader het ziekenhuis mag verlaten. Jumbo-Visma laat weten dat de renner goed wordt verzorgd en dat er een nieuwe update over zijn gezondheidssituatie wordt gegeven als daar aanleiding toe is.

Voor de 26-jarige Zeeuw was de Ronde van Baskenland pas de derde wegwedstrijd uit zijn wielerloopbaan. Hij maakte begin dit jaar de overstap vanuit het mountainbiken.

Vader, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio tiende werd als mountainbiker, deed namens Jumbo-Visma eerder dit seizoen mee aan de Ronde van Valencia en Strade Bianche.