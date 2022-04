Eduardo Sepúlveda heeft woensdag de vierde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Argentijn was na 146 kilometer de sterkste in de aankomst bergop en nam ook de leiderstrui over van de Belg Jasper Philipsen.

De dertigjarige Sepúlveda reed de laatste kilometers solo naar de overwinning en kwam binnen voor Patrick Bevin uit Nieuw-Zeeland en de Belg Harm Vanhoucke.

Sepúlveda, die zo een van zijn grootste zeges uit zijn carrière behaalde, heeft in het algemeen klassement veertien seconden voorsprong op Bevin en 25 tellen op Jay Vine uit Australië.

Adne van Engelen was de beste Nederlander in Manisa en eindigde op de achtste plaats. Cees Bol finishte buiten de top tien en raakte daardoor ook zijn plek in de top tien van het algemeen klassement kwijt.

Na drie vlakke etappes was het woensdag voornamelijk klimmen geblazen in de Ronde van Turkije. Hoewel de rit met 147 kilometer relatief kort was, wachtte er in de finale een berg van de hoogste categorie.

De Ronde van Turkije duurt nog tot en met zondag. De rittenkoers werd vorig jaar gewonnen door de Spanjaard José Manuel Díaz.