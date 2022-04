Ellen van Dijk gaat op 23 mei in het Zwitserse Grenchen een poging doen om het werelduurrecord voor vrouwen te verbeteren. De Britse Joscelin Lowden is met een afstand van 48,405 kilometer de huidige recordhoudster.

"Dit is al lang een droom", zegt Van Dijk woensdag op de site van Trek-Segafredo. "Ik wilde het record altijd al eens aanvallen en eindelijk is het zover. Ik krijg kriebels in mijn buik als ik eraan denk. Het is een gigantische uitdaging, die spannend en eng tegelijk zal zijn."

Lowden heeft het record sinds september vorig jaar in bezit. "Ik heb geen afstand in mijn hoofd", aldus Van Dijk. "Het zal niet gemakkelijk zijn en ik heb veel respect voor Joss. Ze heeft de lat met 48,4 kilometer behoorlijk hoog gelegd. Het gaat een heel zwaar uur worden."

Van Dijk snelde in september vorig jaar naar de wereldtitel tijdrijden en is toe aan een nieuwe uitdaging. "De regenboogtrui was mijn grote doel. Ik zei tegen mezelf en het team dat het tijd voor mijn volgende droom was: het uurrecord."

Ellen van Dijk pakte vorig jaar de wereldtitel tijdrijden. Foto: Getty Images

Focus ligt nog niet volledig op uurrecord

Toen Van Dijk vier jaar geleden bij Trek-Segafredo aansloot, leefde die droom overigens al volop. "Maar toen was het niet het juiste moment. Ik moest blessures overwinnen en wist dat ik niet op mijn best kon zijn. Nu weet ik dat ik klaar ben om me te meten met de huidige standaard."

Toch draait het voor Van Dijk de komende tijd niet alleen maar om het werelduurrecord. "We zitten nu nog in de voorbereidingsfase. Ik wil de komende weken ook op de weg nog presteren in de resterende voorjaarsklassiekers. De focus ligt nog niet volledig op het uurrecord, maar dat zal veranderen in mei."

Bij de mannen is Victor Campenaerts sinds april 2019 werelduurrecordhouder. Hij reed in het Mexicaanse Aguascalientes 55,089 kilometer.