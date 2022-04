Nog 20 km - Gigantische val in het peloton!



Door het passeren van de volgwagens moet het peloton in de remmen gaan, maar een van de renners komt in de knel met een volgauto. Het veroorzaakt een domino-effect met Alaphilippe als grootste slachtoffer. Het leek er even op dat Alaphilippe zijn sleutelbeen had gebroken, maar uiteindelijk staat de renner op en stapt hij zelfs weer op de fiets.