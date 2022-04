Jasper Philipsen heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van Turkije. De Belg was de beste in de massasprint en nam de leiderstrui over van de Australiër Kaden Groves.

Philipsen rekende na een rit van 117 kilometer van Çesme naar Izmir af met Groves (tweede) en de Spanjaard Miguel Ángel Fernández (derde). Daniel McLay en Alberto Dainese completeerden de top vijf. Cees Bol finishte buiten de top tien en zakt naar de negende positie in het algemeen klassement.

Voor Philipsen is het driemaal scheepsrecht in Turkije, want in de eerste twee etappes moest de renner van Alpecin-Fenix zich met de tweede plek tevredenstellen. Caleb Ewan won de eerste rit en de zege in de tweede etappe ging naar Groves.

Het is voor Philipsen zijn derde overwinning van het seizoen. De Belg schreef in februari twee etappes in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam.

Door de veroverde bonificatieseconden in de derde etappe van de Ronde van Turkije neemt Philipsen de leiderstrui over van Groves. Dat zal niet van lange duur zijn, want na drie relatief vlakke ritten wordt er woensdag voor het eerst geklommen.

De Ronde van Turkije duurt nog tot en met zondag. De rittenkoers werd vorig jaar gewonnen door de Spanjaard José Manuel Díaz.