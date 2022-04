Nacer Bouhanni heeft maandag de Ronde van Turkije moeten verlaten na een opmerkelijk incident. Tijdens de tweede etappe, van Selçuk naar Alaçati, botste Bouhanni op iemand die nietsvermoedend over de weg liep.

Enkele renners, onder wie Bouhanni, konden die persoon niet ontwijken en gingen op hoge snelheid onderuit.

Op sociale media is een filmpje te zien van het incident. De motor die voor het peloton uit rijdt, passeert de persoon die over de weg loopt zonder verdere actie te ondernemen. Een toeschouwer langs de kant probeert de wandelaar nog weg te trekken als het peloton voorbijraast, maar enkele renners botsen vol op beide personen.

De 31-jarige Bouhanni moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar werd onder meer geconstateerd dat hij een breuk in de eerste halswervel heeft opgelopen, zo meldde zijn ploeg Arkéa Samsic. De verwachting is dat hij binnenkort voor verdere behandeling naar Frankrijk wordt overgebracht.

De Franse sprinter boekte in zijn carrière al heel wat zeges in grote koersen, onder meer in de Giro d'Italia en Vuelta a España. De Australiër Kaden Groves schreef de rit op zijn naam. Cees Bol sprintte naar de vierde plek, zijn beste uitslag van dit seizoen.

In het wielrennen zijn al jarenlang discussies over de veiligheid gaande. De internationale wielerfederatie UCI heeft meerdere malen verbetering beloofd, maar volgens veel renners en ploegleiders wordt nog altijd te weinig rondom de veiligheid gedaan.

