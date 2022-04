Kaden Groves heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. Cees Bol sprintte naar de vierde plek, zijn beste uitslag van dit seizoen.

De 23-jarige Groves rekende na 156,4 kilometer van Selçuk naar Alaçati in de massasprint af met de Belg Jasper Philipsen en de Ier Sam Bennett. De Australiër, die vorige maand al een rit won in de Ronde van Catalonië, nam ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Caleb Ewan.

Ewan won zondag de eerste etappe in Turkije. De kopman van Lotto Soudal kon zich een dag later niet mengen in de strijd om de zege en eindigde als vijfde. Hij zakte in het klassement naar de derde plek, op vier seconden van Groves en op twee seconden van Philipsen.

Bol werd in de eerste rit zesde en deed het maandag twee plaatsen beter in de massasprint. De 26-jarige Nederlander van Team DSM beleeft voorlopig een moeizaam seizoen. Hij finishte de afgelopen weken niet in de Belgische semiklassiekers de Scheldeprijs, Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

Vóór de Ronde van Turkije had Bol een tiende plaats in de tweede etappe van Parijs-Nice als beste resultaat in 2022 staan. De sprinter hoopt in juli voor het eerst een rit in de Tour de France te winnen.

Danny van Poppel was maandag op de zevende plek de tweede Nederlander in de rituitslag. De Ronde van Turkije duurt nog tot en met zondag.