Tom Dumoulin kon zondag voor het eerst sinds 2016 meedoen aan de Amstel Gold Race, de wedstrijd die hem als kind fan van wielrennen maakte en die hem vorig jaar stimuleerde om door te gaan als prof. De 31-jarige Limburger kon geen hoofdrol vertolken, maar genoot wel van 254 kilometer door zijn thuisprovincie.

Als Dumoulin zondagochtend een half uurtje voor de start van de Amstel Gold Race vanuit het raam van de teambus van Jumbo-Visma uitkijkt over de Markt van zijn geboortestad Maastricht, weet hij al dat het een mooie dag gaat worden. "Dit voelt heel goed", zegt hij tegen ploegleider Arthur van Dongen.

Als kleine jongen ging Dumoulin vaak als fan kijken naar de grootste eendagswedstrijd van Nederland, zeker toen de finish nog vlak bij zijn ouderlijk huis in Maastricht lag. Dat gaf hem de droom om ooit zelf mee te rijden in de Amstel Gold Race en dat lukte tussen 2012 en 2016 vijf keer op rij.

Daarna paste de klassieker door de Zuid-Limburgse heuvels niet meer in zijn voorbereiding richting de Giro d'Italia (2017, 2018, 2019), ging de koers niet door vanwege de coronapandemie (2020) of had hij zijn carrière op pauze gezet in het voorjaar (2021).

De Franse presidentsverkiezingen van zondag zorgden ervoor dat Dumoulin dit jaar wél kon starten in zijn eigen provincie. De Franse autoriteiten wilden Parijs-Roubaix niet organiseren op de dag van de verkiezingen, waardoor de Amstel Gold Race een week eerder dan normaal werd gehouden en Dumoulin de koers precies kon inplannen voor de start van zijn drieweekse hoogtestage op Tenerife, in de aanloop naar de Giro (6-29 mei).

"Het was heel bijzonder om de 'Amstel' weer eens te rijden", zei de Giro-winnaar van 2017 na de wedstrijd bij de bus van Jumbo-Visma. "Ik heb ongelooflijk vaak mijn naam gehoord. Ik reed echt in een tunnel, een tunnel van publiek. Dat was mooi om mee te maken."

Tom Dumoulin voor de start van zijn eerste Amstel Gold Race in zes jaar. Tom Dumoulin voor de start van zijn eerste Amstel Gold Race in zes jaar. Foto: ANP

'Voor wat ik ervan kon verwachten, ging het prima'

Vooraf hoopte Dumoulin dat hij met een goede dag mee zou kunnen doen om de ereplaatsen, maar eigenlijk was dat tegen beter weten in. De kopman van Jumbo-Visma beleeft een lastig voorjaar, waarin hij door rugproblemen matig reed in de Ronde van Verenigde Arabische Emiraten (41e in het eindklassement), door een coronabesmetting moest afzeggen voor Strade Bianche en in de Ronde van Catalonië in de derde etappe afstapte omdat hij nog niet voldoende hersteld was.

Vorige week toonde Dumoulin met een zesde plek in de kleinere eendagskoers Volta Limburg Classic beterschap en zondag kon hij in de Amstel Gold Race ook lang mee met de besten. In de laatste 50 kilometer verdween de energie echter langzaam uit zijn benen en op de Keutenberg moest hij definitief lossen.

"Voor wat ik ervan kon verwachten, ging het prima", aldus Dumoulin, die als dertigste over de streep kwam, op 2.29 minuten van winnaar Michal Kwiatkowski. "Ik kwam uiteindelijk terecht in het derde groepje, dat is goed als je bekijkt wat ik de afgelopen tijd heb laten zien. Goed genoeg om met vertrouwen de laatste weken richting de Giro in te gaan."

"Maar ergens hoopte ik natuurlijk op meer, dat ik een heel speciale dag zou hebben en zou denken: huh, waar kwam dat opeens vandaan? Die benen had ik niet, dit was niet mijn beste niveau ooit. Maar de kans was ook heel klein dat ik dat niveau vandaag zou halen."

Ploegleider Van Dongen snapt dat Dumoulin het liefst beter was geweest. "Maar in mijn optiek heeft Tom vandaag weer een stap gezet en is hij op de goede weg. Als je ziet hoe hij in de Ronde van Catalonië rondreed en hoe hij nu is, dan is dat een groot verschil. Hij is absoluut niet slecht, maar er is nog wel flink wat werk aan de winkel richting de Giro."