Benoît Cosnefroy begrijpt niet dat hij door de wedstrijdradio van de Amstel Gold Race zo snel als winnaar werd uitgeroepen. De Fransman werd zondag in de Limburgse wielerklassieker nipt afgetroefd door Michal Kwiatkowski, die na bestudering van de finishfoto als winnaar werd aangewezen.

"De foto van de finish laat niets aan de verbeelding over: Kwiatkowski was de snelste. Maar waarom hebben ze niet gewacht om mij tot winnaar uit te roepen?", vroeg Cosnefroy zich af. "Ik begrijp niet waarom ze dat zo snel omgeroepen hebben. Zo'n overduidelijke vergissing, bizar."

De renner van AG2R-Citroën leek aanvankelijk de eerste Franse winnaar van de Amstel Gold Race sinds Bernard Hinault in 1981 te zijn. Maar na bestudering van de finishfoto bleek Kwiatkowski net iets eerder over de finish te zijn gekomen.

"Als ze je uitroepen tot winnaar, dan denk je toch dat ze foto al gezien hebben?", aldus de verbaasde Cosnferoy. "Als je die foto ziet, is er zelfs geen discussie mogelijk. Dat was vorig jaar anders met Wout en Pidcock."

Daarmee doelde de 26-jarige renner van AG2R Citroën op de millimetersprint van vorig jaar tussen Wout van Aert en Tom Pidcock. Toen werd de Belg op basis van de finishfoto als winnaar aangewezen, terwijl het op de tv-beelden leek alsof Pidcock net iets eerder over de meet was gekomen.

Cosnefroy dacht weliswaar even de Amstel Gold Race te hebben gewonnen, maar hij heeft toch vrede met zijn tweede plaats. "Ik reed een bijna perfecte koers. Ik voelde me sterk en denk niet dat ik fouten gemaakt heb. Maar Kwiatkowski was net iets sneller."

Kwiatkowski voelde druk om het af te maken

Kwiatkowski was vooral blij dat hij het ploegenspel van INEOS Grenadiers kon afmaken, al leek het daar in eerste instantie dus niet op. "Ik was eerst heel teleurgesteld, want het ging alleen om de zege", zei de Pool. "Na de fotofinish bleek ik gelukkig toch de winnaar."

De 31-jarige Kwiatkowski wist Cosnefroy pas in de laatste meter te passeren. "Ik was vol vertrouwen, maar de laatste 50 meter waren heel zwaar. Cosnefroy versnelde nog eens toen ik naast hem kwam. Ik weet nog van vorig jaar van Tom Pidcock dat je niet te vroeg moet juichen. Misschien komen ze terug en zeggen ze dat de fotofinish anders is."

Kwiatkowski voelde ook de druk om het af te maken, omdat zijn ploeggenoot Pidcock in de achtervolgende groep zat. "Iedereen rekende op mij. Cosnefroy deed het meeste werk en het was niet aan mij om het gat groter te maken omdat ik Tom nog achter me had. We konden nog op verschillende manieren winnen."