Mathieu van der Poel kon zondag niet nog een keer voor een miraculeuze comeback zorgen in de Amstel Gold Race. De topfavoriet kreeg het gat met koplopers Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy niet dicht in de slotkilometers en eindigde als vierde in Zuid-Limburg.

Van der Poel lacht vijf minuten na de finish van zijn tweede Amstel Gold Race als hij de vraag krijgt of hij gedacht heeft aan zijn stunt in 2019. "Dat was iets eenmaligs", zegt hij. "Een heel speciaal moment, maar dat gaat nooit meer lukken."

De 27-jarige Nederlander geeft zijn antwoord op de Rijksweg in Berg en Terblijt, amper 50 meter van de plek waar hij drie jaar eerder languit op het wegdek ging liggen en het uitschreeuwde van vreugde. Toen overvleugelde Van der Poel in een spectaculaire finale de treuzelende vluchters Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang in de laatste 300 meter, om vervolgens de sprint om de zege te winnen.

Dat scenario zat er zondag niet in. Winnaar Kwiatkowski en nummer twee Cosnefroy reden op 20 kilometer van de streep weg uit een kopgroep van elf renners en zij gaven hun voorsprong niet meer weg. Van der Poel probeerde het wel met een aantal versnellingen, maar strandde op twintig seconden van het tweetal.

"De Amstel Gold Race is een enorm lastige koers, dat bleek vandaag weer", aldus Van der Poel. "Ik voelde me oké en ben absoluut tevreden over mijn wedstrijd, maar in de finale was het lastig. Iedereen keek naar elkaar en ik was niet goed genoeg om op elke demarrage te reageren."

"Daardoor moest ik keuzes maken, een beetje gokken. Ik bleef tot op het laatst in de winst geloven, maar de vierde plek was vandaag het hoogst haalbare."

Mathieu van der Poel (tweede van rechts) wint de sprint om de vierde plaats. Mathieu van der Poel (tweede van rechts) wint de sprint om de vierde plaats. Foto: ANP

Van der Poel hoopt nu op superdag in Parijs-Roubaix

Van der Poel zei zondag voor de start van de Amstel Gold Race in Maastricht al dat de Limburgse klassieker met het vele klimwerk hem minder ligt dan de Ronde van Vlaanderen, het wielermonument dat hij vorige week voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam schreef.

De kopman van Alpecin-Fenix had de afgelopen maanden daarom vooral naar 'De Ronde' toegeleefd. Na zijn fraaie zege in Oudenaarde vond hij het niet makkelijk om te schakelen naar de Amstel Gold Race.

"De overwinning in 'De Ronde' betekende heel veel voor me, na de koers voelde ik ook echt wat decompressie", aldus Van der Poel. "Het was deze week lastig om weer op gang te komen. Desondanks was ik vandaag weer in orde, maar ik had een superdag moeten hebben om hier te kunnen winnen."

'VDP' hoopt die superdag volgende week zondag wel te hebben, wanneer hij voor de tweede keer Parijs-Roubaix rijdt. Vorig jaar werd hij derde bij zijn debuut in de Franse kasseienklassieker. "Dat wordt een totaal andere koers dan vandaag. Hopelijk ben ik in Roubaix weer net zo goed als in 'De Ronde'."