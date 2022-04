Mathieu van der Poel merkte zondag in de finale van de Amstel Gold Race al snel dat opnieuw een memorabele comeback er niet in zat. De renner van Alpecin-Fenix finishte in de achtervolgende groep en werd vierde.

"Dat wat ik toen heb gedaan was gewoon heel speciaal en ik denk dat niemand dat meer gaat lukken", zei Van der Poel bij de NOS over de memorabele editie van 2019. Destijds reed hij als debutant een groot gat dicht en ging hij vervolgens als eerste over de finish in Limburg.

In de editie van 2022 kon de 27-jarige Van der Poel niet opnieuw een gat dichtrijden. Hij eindigde op twintig seconden van winnaar Michal Kwiatkowski en nummer twee Benoīt Cosnefroy. De Belg Tiesj Benoot werd derde.

"De Amstel Gold Race is gewoon een heel lastige wedstrijd. Het is sowieso een van de lastigere koersen", reageerde een nuchtere Van der Poel. "Zelfs als er gecontroleerd wordt, doen alle bergjes pijn."

"Ik voelde me oké, maar ik was niet goed genoeg om op iedereen te reageren. Je moet dan kiezen en ik moet ook toegeven dat ik me na de zege in de Ronde van Vlaanderen moest opladen voor vandaag. Hopelijk ben ik volgende week weer 100 procent fit."

Volgende week komt Van der Poel in actie in Parijs-Roubaix. Vorig jaar maakte de Nederlander indruk bij zijn debuut in de wielerklassieker, maar moest hij genoegen nemen met een derde plaats.