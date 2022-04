Michal Kwiatkowski heeft zondag voor de tweede keer de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. De Pool bleef in een sprint-à-deux de Fransman Benoît Cosnefroy maar net voor. Na afloop was er net als vorig jaar ophef over de finishfoto. Mathieu van der Poel eindigde als vierde.

In de 56e editie van de Amstel Gold Race vormde zich al na 10 kilometer een kopgroep van zes renners, onder wie de Nederlander Ide Schelling. Het sextet nam een voorsprong van vier minuten en bleef lange tijd vooruit.

Met nog ruim 100 kilometer voor de boeg voerde het peloton het tempo op en liep het verschil snel terug. Even later reden Victor Campenaerts en Nathan Van Hooydonck weg en de twee Belgen vonden op de Cauberg de aansluiting met de kopgroep.

In het peloton nestelde INEOS Grenadiers zich op kop en werden de vluchters een voor een ingerekend. Van Hooydonck werd op 44 kilometer van de streep als laatste gegrepen.

Op de Keutenberg schudde INEOS nog eens aan de boom. Hierdoor ontstond vooraan een groep van elf renners, onder wie Mathieu van der Poel. Daaruit reed Michal Kwiatkowski met nog 21 kilometer te gaan weg en werd hij vergezeld door Benoît Cosnefroy.

De Pool en de Fransman sloegen een gat van twintig seconden met de achtervolgers. De twee bleven vooruit en mochten in Valkenburg sprinten om de winst. In die sprint ging Cosnefroy aan, maar werd hij op de streep nog gepasseerd door Kwiatkowski.

Na afloop leek Cosnefroy als winnaar te worden aangewezen, maar na bestudering van de finishfoto bleek Kwiatkowski te hebben gewonnen.