Michal Kwiatkowski heeft zondag voor de tweede keer de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. De Pool bleef in een millimetersprint zijn Franse medevluchter Benoît Cosnefroy voor. Na afloop was er net als vorig jaar ophef over de aangewezen winnaar. Mathieu van der Poel eindigde als vierde.

De 31-jarige Kwiatkowski troefde de vijf jaar jongere Cosnefroy na 254,1 kilometer van Maastricht naar Valkenburg af in een spannende sprint-à-deux. De renner van INEOS Grenadiers won de Amstel Gold Race voor de tweede keer. In 2015 was hij ook al de sterkste.

Aanvankelijk gaf de wedstrijdradio de zege aan Cosnefroy, die dolblij de felicitaties in ontvangst nam. Na bestudering van de finishfoto wees de jury enkele minuten later Kwiatkowski echter aan als winnaar.

Vorig jaar was er ook al ophef bij de finish van de Nederlandse klassieker. Toen werd Wout van Aert op basis van de finishfoto als winnaar aangewezen, terwijl het op de tv-beelden leek alsof Tom Pidcock net iets eerder over de meet was gekomen. Van Aert kon er dit jaar niet bij zijn vanwege een coronabesmetting.

Enkele seconden achter het duo, dat in de finale was weggereden uit een favorietengroep, werd Tiesj Benoot derde. Van der Poel won kort achter de Belg de sprint om de vierde plaats.

Benoît Cosnefroy dacht in eerste instantie te hebben gewonnen. Benoît Cosnefroy dacht in eerste instantie te hebben gewonnen. Foto: Getty images

Schelling maakt deel uit van vroege vlucht

In de 56e editie van de Amstel Gold Race vormde zich al na 10 kilometer een kopgroep van zes renners, onder wie de Nederlander Ide Schelling. Het sextet nam een voorsprong van vier minuten en bleef lange tijd vooruit.

Met nog ruim 100 kilometer voor de boeg voerde het peloton het tempo op en liep het verschil snel terug. Even later demarreerden Victor Campenaerts en Nathan Van Hooydonck. De twee Belgen vonden op de Cauberg de aansluiting met de kopgroep.

In het peloton nestelde INEOS Grenadiers zich op kop en werden de vluchters een voor een ingerekend. Van Hooydonck werd op 44 kilometer van de streep als laatste gegrepen.

Mathieu van der Poel probeerde in de finale het gat met Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy nog te dichten. Mathieu van der Poel probeerde in de finale het gat met Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy nog te dichten. Foto: Getty Images

Van der Poel in finale in favorietengroep

Op de Keutenberg schudde INEOS nog eens aan de boom. Hierdoor ontstond vooraan een groep van elf renners, onder wie Van der Poel. Daaruit reed Kwiatkowski met nog 21 kilometer te gaan weg, even later vergezeld door Cosnefroy.

De Pool en de Fransman sloegen een gat van twintig seconden met de achtervolgers. De twee bleven ondanks enkele inspanningen van Van der Poel vooruit en mochten in Valkenburg sprinten om de winst. In die sprint ging Cosnefroy als eerste aan, maar werd hij op de streep nog gepasseerd door Kwiatkowski.

De Fransman leek voor de tweede keer in zijn carrière een wielerklassieker te hebben gewonnen, maar na bestudering van de finishfoto bleek Kwiatkowski net iets eerder over de finish te zijn gekomen.