Vorig jaar hoorde Demi Vollering nog niet bij de grootste namen van het peloton en was ze zeer tevreden met haar tweede plaats in de Amstel Gold Race. Zondag was de 25-jarige Nederlandse een van de topfavorieten en dus zorgde een nieuwe tweede plek voor een heel ander gevoel.

"Ik baal nu echt", zei Vollering na de wielerklassieker in Zuid-Limburg. "Vorig jaar was ik vooral verrast en heel blij met mijn tweede plek. Nu wilde ik meer, een tweede plaats is niet meer genoeg voor mij."

Het tekent de flink veranderde status van de renster van SD Worx. In 2021 kon ze nog in de schaduw van teamgenote Anna van der Breggen koersen. De voormalig wereld- en olympisch kampioene is inmiddels gestopt, waardoor Vollering in veel koersen de kopvrouw is van de sterkste ploeg in het vrouwenpeloton.

De Zuid-Hollandse bewees vorig jaar al dat ze die titel verdient. In de Amstel Gold Race verloor ze in een sprint nog nipt van Marianne Vos, maar een week later boekte ze in Luik-Bastenaken-Luik haar eerste grote klassiekerzege. In de maanden daarna was ze ook de beste in La Course en de The Women's Tour in Groot-Brittannië.

Marta Cavalli juicht om haar zege. Demi Vollering (links) komt te laat om te sprinten om de winst. Marta Cavalli juicht om haar zege. Demi Vollering (links) komt te laat om te sprinten om de winst. Foto: ANP

'Niemand reageert, dus het was aan ons'

Vollering ging daardoor zondag vol voor de winst in de Amstel Gold Race, maar deze keer werd ze geklopt door de verrassende Marta Cavalli. De 24-jarige Italiaanse demarreerde op de top van de Cauberg, met nog iets meer dan een kilometer te rijden, en kwam solo over de streep. Vollering won vier seconden later de sprint van de eerste achtervolgers.

"Cavalli koos een heel goed moment", aldus Vollering. "Ashleigh (haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio, red.) keek net even naar mij en toen versnelde Cavalli aan de andere kant van de weg. En als je op de top van de Cauberg een gaatje hebt, is het heel lastig om dat nog dicht te rijden."

SD Worx was de enige ploeg met twee rensters in de achtervolgende groep, waardoor iedereen naar Moolman-Pasio en Vollering keek. Moolman-Pasio reageerde niet direct, maar zette zich na een korte weifeling op kop om de kloof met Cavalli te dichten. Dat lukte de 36-jarige Zuid-Afrikaanse niet.

"Toen Cavalli demarreerde, dacht ik al: shit, dit wordt lastig. Niemand reageert, dus het zal aan ons zijn", zei Vollering, die even twijfelde of ze dan zelf maar naar de Italiaanse moest springen. "Maar ik heb uiteindelijk gegokt op mijn sprint. Jammer genoeg lukte dat niet, maar ik heb niet het gevoel dat ik wat verkeerd heb gedaan. Cavalli was gewoon heel sterk."