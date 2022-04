Marta Cavalli heeft zondag verrassend de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. De 24-jarige Italiaanse sloeg in de spannende slotfase op het juiste moment toe en liet onder anderen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten achter zich.

De voor FDJ Nouvelle rijdende Cavalli plaatste haar aanval ruim 2 kilometer voor de finish, nadat Van Vleuten vergeefs had geprobeerd op de Cauberg weg te rijden. Op de aanval van de Italiaanse had ze geen antwoord.

Demi Vollering sprintte vier seconden achter Cavalli naar de tweede plaats, voor de Duitse Liane Lippert (derde) en Van Vleuten (vierde). Het is de eerste keer dat de Amstel Gold Race door een Italiaanse wordt gewonnen.

Voor de 24-jarige Cavalli is het haar derde zege als wielerprof. Ze is met haar overwinning de opvolger van Marianne Vos, die de Amstel Gold Race vorig jaar won. Vos ontbrak nu, omdat ze de voorkeur geeft aan Parijs-Roubaix.

De 39-jarige Van Vleuten zag een nieuwe poging stranden om de Amstel Gold Race te winnen. Ze was er eerder al dichtbij, met derde plaatsen in 2017 en 2021 en een tweede plek in 2019.

Annemiek van Vleuten slaagde er niet in om de koers naar haar hand te zetten. Foto: Getty Images

Van Vleuten kan het verschil niet maken

In de aanloop naar de finale van de levendige Amstel Gold Race probeerden koplopers Pauliena Rooijakkers, Amanda Spratt en Arlenis Sierra uit de greep van het flink uitgedunde peloton met favorieten te blijven. Daar dat bleek - mede door kopwerk van SD Worx, de ploeg van Vollering - te veel gevraagd.

Bij het ingaan van de laatste 10 kilometers was het trio teruggepakt. Diverse favorieten probeerden vervolgens weg te komen, maar onder anderen Van Vleuten slaagde daar niet in. Ook Ellen van Dijk en de Zwitserse Marlen Reusser zagen pogingen stranden.

Na de laatste beklimming van de Cauberg koos Cavalli wél het perfecte moment. Ze sprong weg toen het heel even stilviel, trapte hard door en werd door niemand meer bijgehaald.

Later op zondag finishen de mannen bij de Amstel Gold Race. De in topvorm verkerende Mathieu van der Poel is daar de favoriet.