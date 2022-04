Milan Vader zal de komende dagen in het ziekenhuis in Bilbao moeten blijven om verder te herstellen van zijn verwondingen. De Jumbo-Visma-renner raakte vrijdag zwaargewond bij een val in de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland.

"Milan zal de komende dagen in het University Medical Hospital in Bilbao blijven, ter observatie en om verder te herstellen. Als er nieuws is, komen we met een nieuwe update", schrijft Jumbo-Visma zaterdagavond in een korte verklaring op Twitter.

Vader duikelde in de voorlaatste etappe van de Ronde van Baskenland in een afdaling op een kleine 100 kilometer van de finish over de vangrail. Zijn vader liet vrijdagavond aan de Provinciale Zeeuwse Courant weten dat er stents in de halsslagaders van zijn zoon zijn aangebracht, omdat die zijn vernauwd.

Naar verluidt heeft Vader bij de val onder meer gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen. Jumbo-Visma liet vrijdagavond al weten dat de toestand van de 26-jarige Zeeuw stabiel is.

Vader was in de Ronde van Baskenland pas aan zijn derde wedstrijd op de weg in zijn loopbaan bezig. De renner van Jumbo-Visma deed eerder dit jaar mee aan de Ronde van Valencia en de eendagskoers Strade Bianche.

Vader komt uit het mountainbiken; hij deed afgelopen zomer net als Mathieu van der Poel mee aan de olympische mountainbikerace. Vader eindigde als tiende.