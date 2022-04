Daniel Felipe Martínez heeft na een spectaculaire slotetappe de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Colombiaan reed zaterdag de Belg Remco Evenepoel, die op de laatste beklimming moest lossen, uit de leiderstrui. De Spanjaard Ion Izagirre won de afsluitende rit.

Martínez was met een achterstand van twee seconden op Evenepoel in het klassement aan de slechts 135 kilometer lange etappe van Eibar naar Arrate begonnen. Onderweg moest er maar liefst zeven keer geklommen worden.

Dat zorgde voor een spectaculair koersverloop, waarin de kansen constant keerden. Evenepoel leek de situatie lang onder controle te hebben, maar moest de concurrentie op de laatste klim toch laten gaan.

Martínez is de tweede Colombiaan die de WorldTour-koers in Baskenland wint. De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers treedt in de voetsporen van Nairo Quintana, die in 2013 de beste was.

Op de erelijst volgt Martínez, vorig jaar nog winnaar van een etappe in de Tour de France, Primoz Roglic op. De Sloveen van Jumbo-Visma reed bijna de hele week in de leiderstrui, maar zakte vrijdag door een slechte dag naar de achtste plaats.

De voorlaatste etappe werd vrijdag opgeschrikt door een zware val van Milan Vader. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De ploeg komt waarschijnlijk later op de dag met een update.

Eindstand Ronde van Baskenland 1. Daniel Felipe Martínez (Col)

2. Ion Izagirre (Spa) +0.11

3. Aleksandr Vlasov (Rus) +0.16

4. Remco Evenepoel (Bel) +0.21

5. Pello Bilbao (Spa) +0.32

6. Jonas Vingegaard (Den) +0.32

7. Marc Soler (Spa) +1.26

8. Primoz Roglic (Slv) +3.18

9. Enric Mas (Spa) +3.55

10. Rigoberto Urán (Col) +5.03

Tank leeg bij Evenepoel, Martínez profiteert

Met nog 40 kilometer te gaan in de laatste etappe was Roglic de eerste van de favorieten die een aanval plaatste. Nadat de Sloveen was gegrepen, trok zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard de boel uiteen. Evenepoel leek te breken en verloor een kleine halve minuut.

Achtereenvolgens Martínez en Pello Bilbao namen virtueel de leiderstrui over. In de aanloop naar de 4,5 kilometer lange slotklim kwamen alle favorieten weer samen. Davide Formolo, de laatste overblijver van een vroege vlucht, werd gegrepen.

Op de laatste beklimming bleek de tank bij Evenepoel toch leeg te zijn. Martínez, Izagirre, Vingegaard, Aleksandr Vlasov en Marc Soler reden bij hem weg. Cofidis-renner Izagirre was de sterkste in een sprintje.

Martínez finishte als vierde en stelde daarmee zijn eindzege veilig. Voor de klimmer is het na het Critérium du Dauphiné van 2020 zijn tweede eindzege in een rittenkoers op WorldTour-niveau.