De toestand van wielrenner Milan Vader is stabiel, meldt een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma vrijdagavond. De 26-jarige Zeeuw raakte eerder op de dag ernstig gewond bij een val in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland.

De vader van de renner, Patrick Vader, liet eerder op de avond aan de Provinciale Zeeuwse Courant weten dat er stents in de halsslagaders van zijn zoon werden aangebracht omdat die zijn vernauwd.

Ook zou Milan Vader bij de val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad hebben opgelopen. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis in Bilbao. Zaterdag komt Jumbo-Visma met een nieuwe update over zijn situatie.

Vader duikelde in de voorlaatste etappe van de Ronde van Baskenland in een afdaling op een kleine 100 kilometer van de finish over de vangrail. Hij maakte op dat moment deel uit van het peloton.

Voor de Zeeuw betekende de WorldTour-koers in Spanje pas zijn derde wedstrijd op de weg. Hij stond voorafgaand aan de vijfde etappe 32e in het algemeen klassement.

Vorig jaar zomer deed Vader op de mountainbike mee aan de Olympische Spelen. Hij kwam als tiende over de finish in Tokio.