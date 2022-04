Jumbo-Visma-renner Milan Vader ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Bilbao. De Zeeuw kwam vrijdag hard ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland.

De 26-jarige Vader duikelde in een afdaling op een kleine 100 kilometer van de finish over de vangrail. Hij maakte op dat moment deel uit van het peloton.

Patrick Vader, die samen met zijn vrouw meteen naar Spanje is vertrokken, laat aan de Provinciale Zeeuwse Courant weten dat in de avonduren meteen stents in de halsslagaders van zijn zoon worden aangebracht omdat die zijn vernauwd. Ook liep hij bij de val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad op.

Vader wordt op dit moment onder narcose gehouden. Vanwege de halsslagaders heeft het behoud van goede hersenfuncties nu prioriteit.

Voor Vader betekende de Ronde van Baskenland pas zijn derde wedstrijd op de weg. Hij stond voorafgaand aan de vijfde etappe 32e in het algemeen klassement.

Vorig jaar zomer deed Vader op de mountainbike mee aan de Olympische Spelen. Hij kwam als tiende over de finish in Tokio.