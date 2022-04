Aleksandr Vlasov en Jonas Vingegaard kwamen vrijdag noodgedwongen rennend over de streep in de chaotische finale van de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland. Vingegaard raakte uit balans in de vreselijke steile slotmeters en duwde daardoor Vlasov in de hekken.

Het slotklimmetje in Mallabia had maximale stijgingspercentages van ruim 16. Het incident met Vingegaard en Vlasov was vlak voor de finish, waardoor de renners besloten de laatste meters te rennen, met de fiets aan de hand.

Vlasov viel door de actie van Vingegaard tegen de hekken aan, terwijl de Deen overeind bleef. Toch kwam Vlasov twee seconden voor Vingegaard over de streep.

Vingegaard en Vlasov zaten in de groep met favorieten, maar verloren door het incident wat tijd. Vlasov gaf, inclusief bonificatieseconden, dertien seconden toe op de nieuwe leider Remco Evenepoel en Vingegaard verloor vijftien tellen.

Vlasov was zonder de val waarschijnlijk in de top drie van de rituitslag geëindigd. "Ik weet niet precies wat er gebeurde, het ging zo snel", zei de Rus na afloop. "Dit gebeurt in het wielrennen, we moeten het accepteren en doorgaan."

Evenepoel, die derde werd, noemde de finale "heel hectisch". "Misschien wel een beetje over de limiet, met die regen. Ik kon niet sprinten, want op 75 meter van de streep slipte ik en verloor ik wat terrein. Toen crashten er ook nog eens jongens voor me."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de bewegende beelden van de val van Vlasov en het rennen van Vingegaard en de Rus te bekijken.

De Ronde van het Baskenland wordt zaterdag afgesloten met een etappe van 135,7 kilometer van Eibar naar Arrate, met wederom veel klimwerk.