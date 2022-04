Olav Kooij heeft vrijdag het eindklassement in Circuit Cycliste Sarthe gewonnen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma profiteerde in een regenachtige slotrit van een massale valpartij in de slotfase en was vervolgens superieur in de sprint om de zege.

Op ruim 4 kilometer van de eindstreep in La Chapelle-Saint-Aubin ging een groot gedeelte van het peloton tegen de vlakte op de kletsnatte wegen in Frankrijk. Slechts een klein groepje renners wist te ontkomen aan de valpartij, onder wie Kooij en Xandro Meurisse.

De twee reden samen door naar de finishstraat, waar Kooij met afstand de snelste was. De twintigjarige Zuid-Hollander bleef de renner van Alpecin-Fenix zonder al te veel moeite een fietslengte voor. Elia Viviani eindigde op de derde plaats.

Omdat bijna alle renners voor de grens van de 3 kilometer tegen de vlakte gingen of werden opgehouden, schreef Kooij het eindklassement op zijn naam. De Nederlander stond negende in het algemeen klassement toen hij aan de slotrit begon. Zijn achterstand op klassementsleider Mads Pedersen was veertig seconden. Pedersen was een van de renners die ten val kwam.

Voor Kooij is de eindzege in Circuit Cycliste Sarthe een bekroning van een topweek. De Nederlander schreef woensdag ook al de tweede etappe op zijn naam in de Franse rittenkoers. Hij klopte toen onder anderen Pedersen en Mark Cavendish in de sprint.

Kooij brak twee jaar geleden door in het peloton door een rit in de Internationale Wielerweek te winnen. Vorig seizoen kwam hij tot slechts twee zeges. Dat aantal heeft hij in de eerste vier maanden van het wielerseizoen al overtroffen.