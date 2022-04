Remco Evenepoel heeft vrijdag in de vijfde en voorlaatste rit van de Ronde van Baskenland de leiderstrui overgenomen van Primoz Roglic. De etappezege ging naar de 21-jarige Spanjaard Carlos Rodríguez. In Frankrijk won de jonge Nederlander Olav Kooij de slotrit én het eindklassement van het Circuit Cycliste Sarthe.

Roglic had een mindere dag in het Baskenland. De Sloveen van Jumbo-Visma kon niet mee toen Evenepoel aanviel op de slotklim en verloor 1.15 minuten. Evenepoel eindigde achter Rodríguez en Daniel Martínez als derde en heeft in het klassement nu twee seconden voorsprong op de nummer twee Martínez.

Jumbo-Visma heeft met Jonas Vingegaard nog een troef voor het klassement. De Deen zat wel in de groep van Evenepoel, maar hij kwam in de vreselijke steile slotmeters in Mallabia samen met Aleksandr Vlasov ten val. Vlasov en Vingegaard kwamen rennend over de streep, op respectievelijk achttien en twintig seconden van Rodríguez.

De ritwinnaar reed met nog ruim 90 kilometer te gaan samen met vijf andere renners weg uit het peloton. Door het kopwerk van Marc Soler, een flinke valpartij over de vangrail (Lucas Hamilton) en het heuvelachtige parcours haakten de vluchters een voor een af.

Rodríguez was de enige die Soler kon volgen. De renner van INEOS Grenadiers nam niet over omdat zijn kopmannen Martínez en Adam Yates in de grote groep achter hem zaten. Vlak voor de top van de slotklim, op 14 kilometer van de streep, reed Rodríguez weg bij de gefrustreerde Soler en de Spanjaard soleerde naar zijn eerste zege bij de profs. Martínez werd tweede op zeven seconden en Evenepoel gaf negen tellen toe.

De Ronde van het Baskenland wordt zaterdag afgesloten met een etappe van 135,7 kilometer van Eibar naar Arrate, met wederom veel klimwerk. De finish ligt vlak na de top van een col van eerste categorie (4,6 kilometer à 8,5 procent). Vorig jaar ging de eindzege naar Roglic.

Klassement Ronde van het Baskenland 1. Remco Evenepoel (Bel)

2. Daniel Martínez (Col) +0.02 minuten

3. Ion Izagirre (Spa) +0.21

4. Aleksandr Vlasov (Rus) +0.22

5. Pello Bilbao (Spa) +0.22

6. Jonas Vingegaard (Den) +0.29

7. Enric Mas (Spa) +0.37

8. Primoz Roglic (Slv) +1.05

9. Adam Yates (GB) +1.15

10. Marc Soler (Spa) +1.30

Kooij profiteert van grote valpartij

In de vierde en laatste etappe van het Circuit Cycliste Sarthe profiteerde Kooij van een massale valpartij in de slotfase. Op ruim 4 kilometer van de eindstreep in La Chapelle-Saint-Aubin ging een groot gedeelte van het peloton tegen de vlakte op de kletsnatte wegen in Frankrijk. Slechts een klein groepje renners wist te ontkomen aan de valpartij, onder wie Kooij en Xandro Meurisse.

De twee reden samen door naar de finishstraat, waar Kooij met afstand de snelste was. De twintigjarige Zuid-Hollander bleef de renner van Alpecin-Fenix zonder al te veel moeite een fietslengte voor. Elia Viviani eindigde op de derde plaats.

Omdat bijna alle renners voor de grens van de 3 kilometer tegen de vlakte gingen of werden opgehouden, schreef Kooij ook het klassement op zijn naam. De Nederlander begon de slotrit als de nummer negen van de algemene rangschikking, met een achterstand van veertig seconden op leider Mads Pedersen. De oud-wereldkampioen was een van de renners die ten val kwam; hij verloor vijf minuten.

Voor Kooij is de eindzege in Circuit Cycliste Sarthe een bekroning van een topweek. De Nederlander schreef woensdag ook al de tweede etappe op zijn naam in de Franse rittenkoers. Hij klopte toen onder anderen Pedersen en Mark Cavendish in de sprint.