Marianne Vos gaat zondag niet van start in de Amstel Gold Race. De laatste winnaar van de Limburgse heuvelklassieker wil zich optimaal voorbereiden op Parijs-Roubaix een week later.

De 34-jarige Vos kiest ervoor om in plaats van de Amstel Gold Race een aantal trainingen te beleggen, zodat ze volgende week "uitgerust en fit" aan de start verschijnt bij Parijs-Roubaix.

Normaal gesproken vindt Parijs-Roubaix altijd een week voor de Amstel Gold Race plaats. Dit jaar is ervoor gekozen om de koersen om te wisselen vanwege de Franse presidentsverkiezingen op 10 april.

Een jaar geleden schreef Vos de Amstel Gold Race op fraaie wijze voor het eerst in haar loopbaan op haar naam. De kopvrouw van Jumbo-Visma sprintte naar de zege door onder anderen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten te kloppen.

Vollering en Van Vleuten zijn dit jaar opnieuw van de partij in Limburg. De winnares van 2019, Kasia Niewiadoma, zal eveneens aan de start verschijnen. In 2020 ging de Amstel Gold Race vanwege de coronapandemie niet door.

Voor Vos loopt het seizoen nog niet zoals gehoopt. In maart werd de Nederlandse zevende in Strade Bianche en sprintte ze naar een tweede plaats in Gent-Wevelgem. Afgelopen zondag speelde Vos met een twintigste plaats een onzichtbare rol in de Ronde van Vlaanderen.