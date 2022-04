Transgender personen in het Verenigd Koninkrijk mogen voorlopig niet meer deelnemen aan wielerwedstrijden in eigen land. Dat heeft de Britse wielerbond vrijdag besloten, nadat in het land veel verzet was ontstaan tegen de beoogde deelname van een transgender wielrenner aan het Britse kampioenschap baanwielrennen.

British Cycling had Emily Bridges ruim een week geleden toestemming gegeven om bij de vrouwen mee te doen aan het onderdeel omnium bij de nationale kampioenschappen baanwielrennen. De Britse wielerbond deed dat in lijn met het beleid voor transgender en non-binaire personen, dat begin dit jaar was aangepast.

In de Britse sportwereld ontstond een hoogoplopende discussie over de deelname van de 21-jarige Bridges, die als man geboren is. Zelfs premier Boris Johnson sprak zich over de zaak uit. "Ik denk niet dat geboren mannen aan vrouwencompetities zouden moeten meedoen", zei hij.

De internationale wielrenunie UCI besloot de deelname van Bridges vervolgens te blokkeren, omdat ze "niet startgerechtigd was voor het evenement". Volgens The Guardian moet Bridges, die vorig jaar een hormoonbehandeling onderging, wachten tot haar registratie als mannelijke renner is verlopen, voordat zij als vrouw in competitie kan uitkomen.

'Dit is oneerlijk voor vrouwelijke renners'

Volgens de regelementen van British Cycling hoefde Bridges alleen twaalf maanden voor deelname bij de vrouwen een bepaalde (lage) testosteronwaarde overleggen om te kunnen starten. Daar komt de bond nu van terug. Transgender personen mogen wel meedoen aan trainingen.

"Het verschil in beleid tussen British Cycling en de UCI stelt rijders in staat om binnenlandse punten te verzamelen die van invloed zijn op de selectiebeslissingen voor nationale kampioenschappen", aldus de bond vrijdag in een verklaring. "Dat is niet alleen ongekend in onze sport, maar ook oneerlijk voor alle vrouwelijke renners."

"Dit is een uitdaging voor de integriteit van onze sport. Daarom hebben we het beleid opgeschort. We gaan de komende weken het beleid volledig herzien. We gaan daarbij ook in overleg met vrouwen, transgender personen en non-binaire personen."

British Cycling benadrukt dat de zaak "groter is dan één evenement of één sport". "Alleen door samen te werken, kunnen we een structurele oplossing vinden waarbij de waardigheid en het respect van alle atleten behouden blijven."