Daniel Martínez heeft donderdag de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Colombiaan bleef in de sprint van een favorietengroep Julian Alaphilippe net voor. Primoz Roglic behield de leiding in het algemeen klassement.

Martínez hield Alaphilippe zo van diens tweede ritzege in Baskenland af. De Fransman boekte dinsdag nog zijn eerste overwinning van het seizoen. Diego Ulissi kwam als derde over de finish en Roglic eindigde als vierde.

In het algemeen klassement blijft de voorsprong van Roglic op nummer twee Remco Evenepoel vijf seconden. Martínez klimt naar de derde plek en heeft elf seconden achterstand op de kopman van Jumbo-Visma.

In de 185,6 kilometer lange heuvelrit van Vitoria-Gasteiz naar Zamudio vormde zich al vroeg een kopgroep van vijftien renners, onder wie Pascal Eenkhoorn. Aan de voet van het laatste klimmetje waren van dit gezelschap nog zeven renners over, onder wie Geraint Thomas.

Op die Vivero, een col van de tweede categorie, ging Victor Lafay in de aanval. De Fransman nam een kleine minuut voorsprong op de achtervolgers, die even later werden gegrepen door de favorietengroep.

In de slotkilometer werd ook Lafay ingerekend, waarna de favorieten om de winst mochten sprinten. Daarin hield Martínez Alaphilippe slechts een banddikte achter zich. De Ronde van het Baskenland duurt nog tot en met zaterdag.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe vluchter Kévin Vauquelin net voor de finish wordt gepasseerd door Mads Pedersen.

Pedersen blijft vluchter net voor in Sarthe

In de Omloop van de Sarthe boekte Mads Pedersen zijn tweede ritoverwinning. De Deen rekende vlak voor de finish de Franse vluchter Kévin Vauquelin in. Mark Cavendish eindigde als derde. Olav Kooij (zesde) en Marijn van den Berg (negende) finishten ook in de top tien.

Dankzij zijn etappezege verstevigde Pedersen zijn leidende positie in het algemeen klassement. De wereldkampioen op de weg van 2019 heeft nu 23 seconden voorsprong op Vauquelin, die naar de tweede plaats klom. Benoît Cosnefroy staat derde.

Kooij is op de negende plek de beste Nederlander in het klassement en heeft veertig seconden achterstand. De renner van Jumbo-Visma won woensdag de tweede etappe in de Omloop van de Sarthe, die vrijdag wordt afgesloten.