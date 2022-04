Tim Merlier heeft van de internationale wielerunie UCI een boete gekregen voor zijn bizarre actie bij de Scheldeprijs. De Belg besloot woensdag bij de finishplaats een stukje tegen de richting in te fietsen en veroorzaakte daarmee een gevaarlijke situatie.

De 29-jarige Merlier was al gefinisht en wilde terug naar de bus van zijn ploeg Alpecin-Fenix. Hij besloot vanaf de finishlijn een stukje te spookrijden, maar juist op dat moment kwam er een groepje sprinters - onder wie Fabio Jakobsen - op hoge snelheid aan.

Merlier had het op tijd door, tilde zijn fiets over de boarding en klom er vervolgens zelf snel overheen, waarmee erger werd voorkomen. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel zat nog op de boarding toen het groepje voorbijraasde.

De UCI besloot Merlier te straffen met een boete van 200 Zwitserse Frank (circa 196 euro) voor "het niet opvolgen van de instructies van de organisator of de commissarissen".

"Toen ik terugreed, dacht ik echt dat alle renners al binnen waren gekomen", schrijft Merlier woensdagavond op Twitter. "Het was geenszins mijn intentie om anderen in gevaar te brengen. Ik wil mijn excuses aanbieden als ik dat toch heb gedaan."

De Scheldeprijs stond bol van de waaiers vanwege de harde wind. Merlier was een van de renners in de eerste waaier en finishte als negende, op 28 seconden van de Noorse winnaar Alexander Kristoff. De aanstormende groep met Jakobsen kwam ongeveer drie minuten later over de streep.

