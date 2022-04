Olav Kooij heeft woensdag de tweede etappe van Circuit de la Sarthe op zijn naam geschreven. De Nederlander toonde zich na een rit van 174,4 kilometer met start en finish in Le Lude de sterkste in de massasprint.

De twintigjarige Kooij zat in een goede positie richting de finish en beschikte over betere benen dan favoriet Mads Pedersen. De Deen van Trek-Segafredo slaagde er niet meer in de Jumbo-Visma-renner bij te halen en moest genoegen nemen met de tweede plek. Pedersen is nog wel de leider in het algemeen klassement.

Het podium na de tweede etappe werd gecompleteerd door de Fransman Lorrenzo Manzin. Met Bram Welten van Groupama-FDJ eindigde er nog een Nederlander in de top vijf. Hij finishte als vierde, voor de Fransman Marc Sarreau. Mark Cavendish kwam er niet aan te pas en werd tiende.

Voor Kooij is het de vierde profzege in zijn carrière en zijn eerste van het seizoen. Het wielertalent schreef vorig jaar twee etappes van de Ronde van Kroatië op zijn naam. Een jaar eerder won hij een etappe in de Coppi e Bartali.

Het Circuit de la Sarthe gaat donderdag verder met wederom een rit voor de sprinters. Het peloton wacht ondanks wat klimmetjes een relatief vlakke etappe met start- en finishplaats in Sablé-sur-Sarthe. Peter Sagan stapt dan niet meer op: de Slowaak kampt al enige tijd met fysieke problemen en stapte af in de tweede rit.

De Franse rittenkoers duurt nog tot en met vrijdag. De vorige editie, in 2019, werd gewonnen door de Fransman Alexis Gougeard. Hij staat op dit moment vijfde in het algemeen klassement.