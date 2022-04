Lorena Wiebes heeft woensdag voor het tweede jaar op rij de Scheldeprijs gewonnen. De Nederlandse sprintster van Team DSM was een klasse apart in de massasprint in het Belgische Schoten.

De 23-jarige Wiebes ging al op 200 meter van de streep aan de leiding in de sprint en stond de koppositie niet meer af. De Italiaanse Chiara Consonni werd op een fietslengte tweede en daarachter eindigde haar landgenote Rachele Barbieri als derde.

Wiebes was vorig jaar ook al de rapste in de eendagskoers, die vanwege het vlakke parcours in het peloton bekendstaat als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Toen rekende ze af met Emma Norsgaard en Elisa Balsamo. Die waren woensdag niet van de partij in België.

Voor Wiebes is het alweer haar vierde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar schreef ze Nokere Koerse, de Ronde van Drenthe en de GP Oetingen op haar naam. Ze werd ook nog derde in Omloop Het Nieuwsblad en tweede in Exterioo Classic Brugge-De Panne.

De Scheldeprijs voor mannen wordt ook woensdag verreden. Die wedstrijd is om 12.45 uur van start gegaan in Terneuzen. Vanwege de harde wind langs de kant in Zeeland en Noord-België is het peloton in waaiers uiteengevallen, waarbij onder anderen Fabio Jakobsen de slag heeft gemist. De finish in Schoten wordt rond 17.00 uur verwacht.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de overwinning van Lorena Wiebes in de Scheldeprijs te bekijken.