Wout van Aert moet zondag ook de Amstel Gold Race aan zich voorbij laten gaan als gevolg van een coronabesmetting. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma woensdag bekendgemaakt. De Belg, die vorig jaar de Limburgse heuvelklassieker won, mag de training wel hervatten.

De 27-jarige Van Aert testte afgelopen donderdag positief op het coronavirus, waardoor hij de Ronde van Vlaanderen noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan.

Voor de kopman was dat een flinke domper, omdat 'Vlaanderens Mooiste' zijn hoofddoel was in het voorjaar. De klassieker werd afgelopen zondag gewonnen door Van Aerts rivaal Mathieu van der Poel.

Tiesj Benoot en Christophe Laporte zullen nu de kopmannen van Jumbo-Visma zijn in de Amstel Gold Race. Zij worden ondersteund door Jos van Emden, Timo Roosen, Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen en Tom Dumoulin.

Voor Dumoulin is het voor het eerst in zes jaar dat hij meedoet aan de Amstel Gold Race. De geboren Maastrichtenaar bereidt zich in het heuvelland van zijn geboortestreek voor op de Giro d'Italia. Dumoulin kwakkelde de afgelopen weken met zijn gezondheid. Hij liep een coronabesmetting op en werd vervolgens ook ziek, waardoor hij dit seizoen pas elf koersdagen in de benen heeft.

De 56e editie van de Amstel Gold Race gaat zondag om 10.20 uur van start in Maastricht. Na 254 glooiende kilometers is de finish iets voor 17.00 uur in Valkenburg. Onder anderen Mathieu van der Poel, winnaar van de editie in 2019, en viervoudig winnaar Philippe Gilbert staan op de startlijst van de grootste koers van Nederland.