Julian Alaphilippe heeft zijn eerste overwinning van het wielerseizoen te pakken. De wereldkampioen zegevierde dinsdag na een spannende finale in de tweede rit van de Ronde van Baskenland. Primoz Roglic blijft leider.

Voor Ibon Ruiz waren de druiven heel zuur. De 23-jarige Spanjaard van het kleine Equipo Kern Pharma leek verrassend op weg naar zijn eerste profzege, maar werd op 500 meter van de finish in Viana gegrepen door het peloton.

Ruiz was met nog een kleine 20 kilometer te gaan bij zijn Spaanse medevluchters Julen Amezqueta, Ander Okimaka en Ibai Azurmendi weggereden. In de slotfase zat hij er echter helemaal doorheen, waardoor de sprintersploegen hem nog konden grijpen.

In de sprint was Alaphilippe voor zijn landgenoot Fabien Doubey en de Belg Quinten Hermans. De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl rijdt in Baskenland zijn eerste koers in een maand tijd. Na een anoniem optreden in Tirreno-Adriatico stond hij aan de kant met bronchitis.

Roglic, die maandag de openingstijdrit van de WorldTour-koers won, finishte in het peloton. De Sloveen behoudt in het klassement een voorsprong van vijf seconden op de Belg Remco Evenepoel. De Ronde van Bakenland duurt tot en met zaterdag.

Pedersen wint openingsrit Circuit de la Sarthe

In het Circuit Cycliste Sarthe werd de eerste etappe gewonnen door de Deen Mads Pedersen. De wereldkampioen van 2019 was de snelste van een kopgroep met tien renners.

De Franse renners Benoît Cosnefroy en Axel Zingle eindigden als tweede en derde in de etappe over ruim 192 kilometer. De koers in hun thuisland telt nog drie ritten. Vrijdag is de laatste rit.

Pedersen werd zondag nog achtste in de door Mathieu van der Poel gewonnen Ronde van Vlaanderen. De 26-jarige Deen boekte dit seizoen al een ritzege in Parijs-Nice en de Ster van Bessèges.