De organisatie van de Amstel Gold Race heeft besloten het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijk te trekken. De wielerklassieker staat zondag op het programma in de Limburgse heuvels.

De financiële aanpassing betekent dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de winnaar 16.000 euro verdient. Het totale prijzengeld bedraagt bij de vrouwen nu 40.000 euro, 30.000 euro meer dan vorig jaar.

In de aanloop naar de Amstel Gold Race in 2019 werd al besloten om het prijzengeld voor de vrouwen te verdubbelen, maar dat totaalbedrag stond toen nog in schril contrast met het bedrag dat de mannen opstrijken.

"Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt en waar we nu staan, dan is dat echt een wereld van verschil", zegt koersdirecteur Leontien van Moorsel. "De ontwikkeling om meer gelijkheid te krijgen in de wielersport heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. We willen hierbij echt in de kopgroep zitten."

De Amstel Gold Race kent sinds 2017 weer een wedstrijd voor vrouwen. Begin deze eeuw stonden er ook al drie edities van de Nederlandse klassieker op het programma voor vrouwen, maar tussen 2004 en 2016 werd de wedstrijd niet meer georganiseerd.

Zowel de vrouwen- als de manneneditie van de Amstel Gold Race wordt zondag verreden. De vrouwenwedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Marianne Vos en bij de mannen trok Wout van Aert aan het langste eind.