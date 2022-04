Primoz Roglic heeft maandag de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De 32-jarige kopman van Jumbo-Visma was in de straten van Hondarribia net iets sneller dan nummer twee Remco Evenepoel.

Roglic was bij het eerste meetpunt van de tijdrit over 7,5 glooiende kilometers nog een halve seconde langzamer dan Evenepoel. In de laatste 3 kilometer maakte de regerend olympisch kampioen tijdrijden het verschil. Met een tijd van 9.48 minuten was hij vijf seconden sneller dan de Belg.

Rémi Cavagna, die lange tijd de snelste was in de openingstijdrit, werd derde. Milan Vader was met de 29e tijd de beste Nederlander. Julian Alaphilippe reed in Baskenland zijn eerste koers sinds hij begin vorige maand geveld werd door bronchitis en eindigde als 52e.

Voor Roglic is het zijn derde zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een rit in Parijs-Nice en veroverde hij de eindzege in de Franse WorldTour-koers. In het Baskenland bereidt de Sloveen zich voor op de Waalse Pijl (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april). In 2018 en 2021 won hij al eens het eindklassement in de Ronde van het Baskenland.

Aan de Spaanse rittenkoers doen verschillende grote namen mee. Naast Roglic, Evenepoel en Alaphilippe zijn ook enkelvoudig Tour-winnaar Geraint Thomas en enkelvoudig Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart van de partij.

De Ronde van het Baskenland duurt tot en met zaterdag. Op de laatste dag van de WorldTour-koers staat de zwaarste etappe op het programma. Dan krijgen de renners onder meer drie beklimmingen van de eerste categorie voor de kiezen. De finish ligt net over de top van de Usartza.