Lang dacht Dylan van Baarle zondag dat hij in de Ronde van Vlaanderen ging sprinten voor de derde plaats. Door gepoker bij Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar sloot de Nederlander op 300 meter van de streep toch nog aan bij de koplopers, waarna hij achter de ongenaakbare Van der Poel tweede werd.

"Ik ben er nog een beetje beduusd van", zei Van Baarle na de finish in Oudenaarde. "Het ging allemaal zo snel in de laatste kilometer, ik moest heel snel beslissingen nemen. Opeens was ik aan het sprinten om de zege, dat had ik absoluut niet meer verwacht."

De 29-jarige renner van INEOS Grenadiers reed een sterke koers en was mee toen er op de voorlaatste passage van de Paterberg een kopgroep van twaalf mannen ontstond. Toen hij vervolgens zag dat de grote namen naar elkaar keken, sloop hij samen met de Brit Fred Wright weg.

Eenmaal bijgehaald door een drietal - naast Van der Poel en Pogacar ook de Fransman Valentin Madouas - zag Van Baarle bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont hoe de verhoudingen lagen. Pogacar en Van der Poel gingen ervandoor. "De sleutel is om dan rustig te blijven. Ik weet inmiddels dat ik het zo moet doen, anders ontplof je. Je moet je grenzen kennen."

Dylan van Baarle (links) op het podium naast Mathieu van der Poel en Valentin Madouas. Dylan van Baarle (links) op het podium naast Mathieu van der Poel en Valentin Madouas. Foto: Getty Images

'Het is fenomenaal wat Van der Poel doet'

Van Baarle bleef samen met Madouas tempo maken in de achtervolging en in de laatste rechte lijn zag hij hoe Van der Poel en Pogacar vooraan flink vertraagden.

"Je weet dat ze naar elkaar gaan kijken. Het is hier de afgelopen jaren vaak een 'surplace' geweest in de slotkilometer", aldus Van Baarle. "Wij hielden juist de snelheid erin omdat er achter ons nog renners aankwamen."

"Ik had er alle vertrouwen in dat ik nog derde kon worden. Nu is het zelfs de tweede plaats geworden. Mathieu was gewoon te sterk. Het is fenomenaal wat hij doet nadat hij zo'n moeilijke winter had. Het is leuk dat er een Nederlander wint, maar van mij mag het over twee weken in Parijs-Roubaix andersom zijn."

Pogacar, die slechts vierde werd, leek in de laatste meters boos te zijn dat hij opgesloten zat door de sprint van Van Baarle. De Sloveen verklaarde na de finish dat hij alleen gefrustreerd was door zijn eigen sprint, niet door de acties van zijn rivalen.

Van Baarle had dan ook niet het idee dat hij iets fout had gedaan. "Ik deed mijn sprint en er was geen ruimte voor Pogacar. Dat is wielrennen. Ik moet het nog terugzien, maar volgens mij heb ik een faire sprint gereden."