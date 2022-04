Annemiek van Vleuten legde zich zondag neer bij haar tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. De titelverdedigster reed een sterke koers, maar was in de finale niet opgewassen tegen het SD Worx-duo Lotte Kopecky en Chantal van den Broek-Blaak.

Van Vleuten hoopte door een versnelling op de Paterberg solo naar de finish te kunnen rijden, maar de Nederlandse kon Kopecky en Van den Broek-Blaak niet van zich afschudden. Van den Broek-Blaak offerde zich in de laatste 10 kilometer volledig op voor Kopecky, waarna de Belgische in de sprint in Oudenaarde veel te sterk was voor Van Vleuten.

"Ik zat een beetje in de tang door het overtal van SD Worx", zei de 39-jarige Van Vleuten na de finish tegen de NOS. "Mijn team heeft echt een supergoede koers gereden, want we waren met heel veel rensters mee in de finale. Maar ik kon Kopecky niet lossen."

De kopvrouw van Movistar wist dat de Paterberg haar laatste kans was om weg te rijden bij de concurrentie. Vorig jaar lukte het Van Vleuten om een gaatje te slaan op de laatste heuvel van 'De Ronde', maar zondag waren Kopecky en Van den Broek-Blaak sterk genoeg om haar te volgen.

Van Vleuten wist vervolgens dat winnen bijna onmogelijk zou worden, omdat Kopecky een uitstekende sprinter is. "Je weet nooit wat er in een sprint kan gebeuren, maar Lotte is gewoon heel snel. Als je met haar naar de streep rijdt, wordt het moeilijk. Lotte was echt goed vandaag en haar ploeg heeft het spel goed gespeeld."

Annemiek van Vleuten (rechts) kreeg Lotte Kopecky niet uit haar wiel. Annemiek van Vleuten (rechts) kreeg Lotte Kopecky niet uit haar wiel. Foto: Getty Images

Kopecky kan zege bijna niet geloven

De 26-jarige Kopecky kon vlak na de finish amper geloven dat ze in eigen land de grootste zege uit haar loopbaan had geboekt. "Het dringt nog niet door, ik besef het nog niet", zei de tweede Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen, die in de voetsporen trad van Grace Verbeke (2010).

"Ik wil iedereen van SD Worx ontzettend bedanken en dan in het bijzonder Chantal. Wat zij vandaag gedaan heeft, was fantastisch."

Van den Broek-Blaak, die derde werd, had er geen problemen mee dat ze haar eigen kansen moest opofferen voor haar teamgenote. "We stonden allemaal te juichen voor Kopecky", zei de winnares van 2020 tegen Sporza. "Iedereen van ons team heeft een goeie wedstrijd gereden en ik ben blij dat ik op het podium sta."