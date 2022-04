De teleurstelling is groot bij Tadej Pogacar na zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen domineerde zondag de koers bij zijn debuut in het wielermonument, maar kwam uiteindelijk tekort in de sprint. Hij sloeg woedend op zijn stuur en verdween meteen.

"Nee, ik was niet boos op de andere renners. Ik was gefrustreerd over mezelf dat ik niet voluit kon gaan in de sprint", legde Pogacar uit nadat hij een douche had genomen.

De tweevoudig Tourwinnaar leek met Mathieu van der Poel te gaan sprinten om de zege. Doordat de twee alleen oog voor elkaar hadden, konden Dylan van Baarle en Valentin Madouas toch nog aansluiten en meesprinten. Pogacar raakte ingesloten en zag Van der Poel met de overwinning aan de haal gaan.

"Ik was ontgoocheld omdat ik niet kon sprinten zoals ik wilde", baalde hij. "Ik zat ingesloten. Dat is wielrennen: soms gebeurt dat, soms is er een zee van ruimte."

Tadej Pogacar probeerde Mathieu van der Poel te lossen op de Paterberg. Tadej Pogacar probeerde Mathieu van der Poel te lossen op de Paterberg. Foto: Getty Images

'Sfeer op de klimmetjes was ongelooflijk'

Ondanks het mislopen van de overwinning keek Pogacar verder met een goed gevoel terug op zijn debuut. "Het was een geweldige ervaring. Het ging perfect en de sfeer op de klimmetjes was ongelooflijk. Vooral op de Oude Kwaremont; ik houd echt van die klim."

Bij de laatste passage van de Oude Kwaremont reed de sterke Pogacar samen met Van der Poel weg uit een kopgroep van vijf renners. Op de Paterberg probeerde de kopman van UAE Team Emirates de Nederlander opnieuw te lossen, maar ook dat lukte niet.

"Hij kwam naast me en ik probeerde te versnellen, maar er zat niet genoeg meer in mijn benen. Mathieu was echt goed en we waren aan elkaar gewaagd."

Pogacar is in ieder geval van plan om de Ronde van Vlaanderen vaker te rijden. "Zeker, de sfeer gaf me kippenvel. Ik hou van deze koers."