Annemiek van Vleuten is er zondag net niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen te winnen. Lotte Kopecky versloeg de titelverdedigster in de sprint van een kopgroep van drie en zorgde voor de eerste Belgische zege in de vrouwenkoers sinds 2010.

Chantal van den Broek-Blaak had een groot aandeel in de overwinning van Kopecky. De Nederlandse van SD Worx, die derde werd, zat ook in de kopgroep en deed in de laatste 10 kilometer bijna al het kopwerk in dienst van haar ploeggenote. Kopecky maakte het werk van de winnares van 2020 overtuigend af in Oudenaarde.

Grace Verbeke was tot zondag de enige Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen, die sinds 2004 een vrouwenkoers heeft. Verbeke soleerde in 2010 naar de zege.

De 26-jarige Kopecky gold in eigen land als de grote favoriet voor de belangrijkste wielerkoers van België, zeker nadat ze een maand geleden veel indruk maakte door de Italiaanse klassieker Strade Bianche te winnen. Toen rekende ze in de slotkilometer ook af met Van Vleuten.

Van Vleuten soleerde vorig jaar na de zege in de Ronde van Vlaanderen, nadat ze in 2011 ook al de beste was geweest. In de negentienjarige geschiedenis van de vrouwenkoers ging de winst acht keer naar een Nederlandse.

Kopecky zorgde met haar overwinning voor grote vreugde bij de Belgen. De thuisfans hoopten bij de mannen op winst voor Wout van Aert, maar de kopman van Jumbo-Visma kon door een coronabesmetting niet rijden. De winst ging naar Mathieu van der Poel.

Top 10 Ronde van Vlaanderen 1. Lotte Kopecky (Bel)

2. Annemiek van Vleuten (Ned)

3. Chantal van den Broek-Blaak (Ned)

4. Arlenis Sierra (Cub)

5. Marlen Reusser (Zwi)

6. Cecilie Uttrup Ludwig (Den)

7. Grace Brown (Aus)

8. Kasia Niewiadoma (Pol)

9. Brodie Chapman (Aus)

10. Marta Bastianelli (Ita)

Van Vleuten zeer actief in spannende koers

Voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen was de gevreesde Koppenberg opgenomen in het parcours. Het was een van de elf heuvels van de ruim 158 kilometer lange koers.

Bij de passage van de Koppenberg, op 44 kilometer van de finish, was de finale al in volle gang. Vijf koplopers, met de jonge Nederlanders Maike van der Duin en Marit Raaijmakers, hadden een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton, waarin Van Vleuten zeer alert reed.

Op de Taaienberg maakten onder anderen de Poolse topper Kasia Niewiadoma de oversteek naar de kopgroep, die groeide naar elf rensters. Mede door de sterke Van Vleuten bleef het verschil met de achtervolgers klein en de Nederlandse zette op Oude Kwaremont, met nog 18 kilometer te gaan, een tegenaanval op.

Op de Paterberg werden de laatste vluchters bijgehaald en ontstond er een kopgroep met Van Vleuten, Kopecky en Van den Broek-Blaak. Van den Broek-Blaak, winnares in 2020, offerde zich op voor haar SD Worx-ploeggenote Kopecky, omdat de Belgisch kampioene een sterke sprint in de benen heeft. Van Vleuten zat daardoor in een lastige situatie.

In de straten van finishplaats Oudenaarde zat Kopecky in het wiel van Van Vleuten en de Belgische was duidelijk de beste in de sprint. Ze boekte zo de mooiste zege uit haar carrière.