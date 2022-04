Mathieu van der Poel is in extase na zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Alpecin-Fenix moest daarvoor wel heel diep gaan op de Paterberg om het tempo van de sterke Tadej Pogacar te kunnen volgen.

"Ik heb er heel hard voor gewerkt en alles op alles gezet om te winnen, dus ik ben ongelooflijk blij dat het is gelukt", jubelde Van der Poel zondag bij Sporza.

De 27-jarige Brabander kon bij de laatste passage van de Oude Kwaremont als enige in het wiel van Pogacar blijven. Op de Paterberg zat hij even op een klein gaatje, maar kon hij het tempo van de Sloveen uiteindelijk net volgen.

"Ik stond op het punt van lossen op de Paterberg", aldus Van der Poel. "Ik ben daar nog nooit zo verzuurd boven gekomen. Gelukkig had ik een stukje om bij te komen naar de finish, want het deed enorm veel pijn."

Foto: Getty Images

'Ik was een beetje verrast'

Van der Poel en Pogacar reden in de finale met zijn tweeën voorop en hadden een voorsprong van ongeveer een halve minuut op de concurrentie. In de straten van Oudenaarde keken de twee vooral naar elkaar, waardoor Dylan van Baarle en Valentin Madouas konden aansluiten en ook nog om de zege konden sprinten.

"Ik was een beetje verrast omdat ik alleen met Tadej bezig was en niet met die twee anderen", aldus Van der Poel. "Ze kwamen heel snel van achteruit, dus ik ben de sprint zelf maar aangegaan."

Uiteindelijk slaagde niemand er meer in om de sprintende Van der Poel te passeren. Van Baarle eindigde als tweede, terwijl Pogacar ingesloten raakte en genoegen moest nemen met de vierde plaats, achter Madouas.

Van der Poel had Pogacar wel een podiumplaats gegund. "Hij was misschien wel de sterkste renner in koers vandaag. Vooral op de Oude Kwaremont en de Paterberg reed hij heel snel naar boven. Ik had hem het podium gegund."

Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen ook in 2020. Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen ook in 2020. Foto: Getty Images