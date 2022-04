Mathieu van der Poel heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner rekende in een bijzondere sprint in Oudenaarde af met Tadej Pogacar, Dylan van Baarle en Valentin Madouas.

Pogacar maakte veel indruk bij zijn debuut in 'De Ronde', maar hij kon Van der Poel ondanks meerdere pogingen niet van zich afschudden. De topfavorieten bleven na de laatste passage over de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de streep, met z'n tweeën over, waarna het een zekerheid leek dat ze om de zege mochten sprinten in Oudenaarde.

Doordat Van der Poel en Pogacar in de slotkilometer bijna stilstonden, konden Van Baarle en Madouas nog terugkeren. Van der Poel bleef koel en won de sprint, terwijl een woedende Pogacar opgesloten zat en slechts vierde werd. Van Baarle eindigde als tweede en Madouas werd derde.

Voor Van der Poel was het de derde keer op rij dat hij in de Ronde van Vlaanderen in een sprint-à-deux om de winst kon strijden. In 2020 klopte hij Wout van Aert met een paar millimeter verschil en vorig jaar werd hij verslagen door de Deen Kasper Asgreen.

Van Aert gold na zijn zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic als de topfavoriet voor de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen, maar de Belgische kopman van Jumbo-Visma kon zondag door een coronabesmetting niet starten.

Van der Hoorn en Paasschens in vroege kopgroep

Na twee jaar zonder publiek was België zondag weer uitgelopen voor de belangrijkste wielerdag van het jaar. Naar schatting stonden er een miljoen fans langs de Vlaamse wegen. Zij konden in het eerste deel van de 272,5 kilometer lange koers zoals altijd juichen voor een vroege kopgroep van negen, met daarin de Nederlanders Taco van der Hoorn en Mathijs Paasschens.

Een stunt voor de vluchters zat er nooit echt in, ook doordat de finale al op 100 kilometer van de finish begon. Na de Berendries ontstond er een sterke groep met onder anderen oud-winnaar Alberto Bettiol, voormalig wereldkampioen Mads Pedersen en de jonge Nederlander Mick van Dijke van Jumbo-Visma, die in de achtervolging ging op de koplopers.

UAE Team Emirates had de slag gemist, maar bij de tweede en voorlaatste doorkomst over de Oude Kwaremont, met nog 55 kilometer te gaan, zette kopman Pogacar dat zelf recht door een machtige versnelling. De Sloveen reed in een ruk alle achtervolgers en vroege vluchters voorbij en meldde zich vooraan de koers. Asgreen kon als enige het wiel van Pogacar houden, terwijl Van der Poel even moest passen. De Nederlander wist zich na de top wel bij de voorste groep van zo'n veertig renners te melden.

Na twee jaar zonder publiek stonden de Vlaamse wegen weer helemaal vol. Foto: Getty Images

Pogacar kan Van der Poel niet lossen

Op de Paterberg nam Van der Poel wel het initiatief, waardoor de kopgroep werd teruggebracht naar twaalf mannen. Asgreen zat deze keer niet mee, terwijl Van Baarle de tweede Nederlander vooraan was. De renner van INEOS Grenadiers zag dat het stilviel en sloop samen met de Brit Fred Wright weg richting de Koppenberg.

Op die beruchte kasseienklim maakte Pogacar wederom indruk, maar deze keer kon Van der Poel zijn rivaal wel bijhouden. De twee toppers reden vervolgens samen met de verrassende Fransman Valentin Madouas naar Van Baarle en Wright toe. De eerste achtervolgers zaten op een kleine minuut en waren geklopt.

Met nog 18 kilometer te gaan was het eveneens voorbij voor Van Baarle, Wright en Madouas, toen Pogacar opnieuw versnelde op de Oude Kwaremont. Van der Poel liet het wiel van de Tour-winnaar niet los, ook niet op de Paterberg, de laatste van achttien heuvels.

De twee wereldtoppers snelden met een geruststellende voorsprong samen naar Oudenaarde, maar in de laatste kilometer wilde Pogacar niet meer op kop komen. De mannen vooraan stonden bijna stil, waardoor Madouas en Van Baarle konden aansluiten en ook nog om de zege konden sprinten. Toch was het Van der Poel die de snelste was, terwijl Pogacar zelfs nog naast het podium viel.