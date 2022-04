Mathieu van der Poel verdween in januari volledig van de radar zodat hij kon herstellen van rugproblemen en een knieoperatie. Een maand niet fietsen was lastig voor de 27-jarige renner, maar het heeft hem wel goed gedaan. Van der Poel is misschien wel beter dan ooit en start zondag in de Ronde van Vlaanderen als een van de topfavorieten.

Sinds hij in 2019 ook een vol programma in het wegwielrennen begon te rijden, zat er eigenlijk geen pauze meer in het schema van Van der Poel. Van het veldrijden in de winter ging het in één ruk door naar koersen op de weg, om vervolgens ook nog af en toe over te stappen naar het mountainbiken.

Soms was er ergens een weekje rust, maar de Nederlander had altijd wel een (grote) wedstrijd om zich op voor te bereiden.

Dat moordende tempo werd eind december noodgedwongen een halt toegeroepen. Rugproblemen door een zwelling op een tussenwervelschijf noopten Van der Poel om voor onbepaalde tijd een rustperiode in te lassen, een andere remedie was er niet.

En zo moest de man die bijna altijd op een fiets zit opeens wekenlang op de bank hangen en series kijken. "Mijn vrienden, familie en vriendin waren denk ik niet heel blij, want ik was niet de leukste thuis", zei Van der Poel twee weken geleden over die periode.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel

Tijdens een stage in Spanje verbetert Van der Poel snel

Pas op 2 februari, ruim een maand na zijn tweede en laatste veldrit van het seizoen, registreerde 'VDP' op de trainingsapp Strava zijn eerste fietsrit van het jaar over de Belgische wegen. 64 kilometer in iets minder dan twee uur, meer was het niet.

Deelname aan de voorjaarsklassiekers zat toen niet eens in de gedachtes van Van der Poel en de leiding van zijn ploeg. Niet voor niets werd er lang geen wedstrijdprogramma of streefdatum voor een rentree gecommuniceerd.

Van der Poel kon daardoor in alle rust ruim een maand trainen in de Zuid-Spaanse zon. Pas in maart, toen er steeds meer ritten van rond de 200 kilometer doorsijpelden, kwamen de eerste geruchten over de seizoensstart van Van der Poel.

"Tijdens mijn stage in Spanje was ik in twee weken tijd opeens heel veel verbeterd", aldus de kopman van Alpecin-Fenix. "Toen pas ben ik er zelf in gaan geloven dat het mogelijk was om dit jaar nog Vlaamse klassiekers te rijden."

161 Van der Poel door zieke Van Aert toch topfavoriet voor 'De Ronde'

'Qua fysieke waardes ben ik supergoed'

Als Van der Poel een dag voor Dwars door Vlaanderen, zijn eerste Belgische koers van 2022, de vraag krijgt of de maand zonder fiets een leerzame en daarmee een positieve periode voor hem is geweest, schudt hij zijn hoofd. "Ik weet niet of het mentaal goed was, het is nooit leuk om niet fit te zijn", zegt hij dinsdag bij een digitale persconferentie vanaf zijn hotelkamer. "Ik wil niet zeggen dat het een geweldige tijd was."

Tegelijkertijd geeft Van der Poel toe dat zijn atypische winter een erg goede uitwerking lijkt te hebben gehad. "Ik heb een van mijn beste voorbereidingen ooit gehad, omdat ik de tijd had om alles precies zo te doen als ik wilde. Qua fysieke waardes ben ik momenteel supergoed, zeker net zo goed als de afgelopen jaren. Dat moet zich natuurlijk nog gaan uitbetalen in de races, maar ik ben heel tevreden over mijn niveau."

Zijn rug blijft een zwakke plek, maar hij heeft de problemen nu beter onder controle. "Ik moet er goed op blijven letten. De afgelopen jaren had ik mijn stabiliteits- en fitnessoefeningen wat naar de achtergrond verdreven. Nu ga ik zonder problemen een uur minder op de fiets trainen, zodat ik tijd heb voor die oefeningen. Ik ben inmiddels zo goed als pijnvrij op de fiets, het is beter dan de afgelopen jaren."

Mathieu van der Poel kon na Dwars door Vlaanderen met champagne spuiten. Mathieu van der Poel kon na Dwars door Vlaanderen met champagne spuiten. Foto: ANP

Van der Poel wint direct Dwars door Vlaanderen

Van der Poel zet woensdag in Dwars door Vlaanderen direct een groot uitroepteken achter zijn woorden van een dag eerder. Op zijn zevende koersdag van het jaar rekent hij af met grote namen als Tom Pidcock, Tiesj Benoot en Tadej Pogacar en komt hij voor de tweede keer in zijn carrière als eerste over de streep in de semiklassieker. "Dit betekent heel veel voor me. Het geeft me het vertrouwen dat ik echt weer terug ben", zegt 'VDP' in Waregem.

Is Van der Poel misschien wel beter dan ooit doordat hij noodgedwongen en tegen zijn natuur in op de pauzeknop heeft moeten drukken? "Het is mogelijk om na een blessure sterker terug te keren, dat zie je ook in andere sporten", zegt hij. "Als topsporter heb je altijd twijfels, zeker na een blessureperiode. Maar ik weet in ieder geval dat ik me momenteel heel goed voel."

Van der Poel begint zondag om 10.00 uur in Antwerpen als favoriet aan de Ronde van Vlaanderen, zeker na het afhaken van de met corona besmette Wout van Aert. De finish van het wielermonument, dat Van der Poel in 2020 won, wordt rond 17.00 uur verwacht in Oudenaarde.