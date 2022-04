Tom Dumoulin heeft zaterdag een sterke indruk achtergelaten in de Volta Limburg Classic. De kopman van Jumbo-Visma eindigde als zesde in de Nederlandse eendagskoers, die werd gewonnen door de Belg Arnaud De Lie.

Dumoulin behoorde in de finale van de 195 kilometer lange koers van en naar Eijsden tot een kopgroep van zes renners, die op 20 kilometer van de finish waren weggereden. De Limburger moest door een lekke band zijn medevluchters in de slotkilometer laten gaan en sprintte niet mee om de overwinning.

De 31-jarige Dumoulin keerde in de Volta Limburg Classic terug in het peloton. Vorige week woensdag stapte hij wegens ziekte af in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. Eerder vorige maand miste hij Strade Bianche door een coronabesmetting.

"Ik voelde me een stuk beter dan in de afgelopen weken", zei Dumoulin. "Ik kon meedoen, ik kon de koers maken en ik kon aanvallen. Maar ik had niet de benen om van iedereen weg te rijden. Ik wist dat De Lie sowieso de snelste renner was van de zes vooraan. Ik hoopte om naar een podiumplaats te kunnen sprinten, maar op 2 kilometer van de streep kreeg ik een lekke band."

In de koers over 38 klimmetjes door Limburg bereidde Dumoulin zich voor op de Amstel Gold Race, die volgende week zondag op het programma staat. In mei verschijnt hij ook aan de start van de Giro d'Italia, die hij in 2017 won.

Arnaud De Lie was oppermachtig in de sprint van de kopgroep. Arnaud De Lie was oppermachtig in de sprint van de kopgroep. Foto: Pro Shots

Kraak soleert naar winst bij de vrouwen

In de sprint van de kopgroep was De Lie oppermachtig. De twintigjarige renner van Lotto Soudal liet de Italiaan Stefano Oldani (tweede) en zijn landgenoot Loïc Vliegen (derde) ruim achter zich.

Bij de vrouwen was Amber Kraak de sterkste. De 27-jarige Brabantse van Jumbo-Visma sprong op zo'n 20 kilometer van de finish weg en soleerde naar de winst.

De Volta Limburg Classic stond voor het eerst sinds 2019 weer eens op het programma. De afgelopen jaren ging de wedstrijd niet door vanwege de coronacrisis en wateroverlast.

Warren Barguil sprintte in de GP Miguel Indurain naar zijn tweede zege van het seizoen. Warren Barguil sprintte in de GP Miguel Indurain naar zijn tweede zege van het seizoen. Foto: Getty Images

Barguil sprint naar winst in GP Indurain

In de GP Miguel Indurain was Warren Barguil de sterkste. De Fransman bleef na 190 kilometer van en naar Estella-Lizarra de Rus Aleksandr Vlasov (tweede) en de Australiër Simon Clarke (derde) voor in de sprint van een selecte groep.

Op 2 kilometer van de streep ontbrandde de koers op de steile Alto Ibarra. Pierre Latour en Marc Hirschi zorgden daar voor een schifting in het peloton. Zo'n tien renners sprintten vervolgens om de winst.

Barguil, die vorige maand ook al een etappe in Tirreno-Adriatico won, volgt Alejandro Valverde op als winnaar van de GP Indurain. De Spaanse routinier won de koers vorig jaar voor de derde keer.

Het parcours van de Spaanse eendagskoers, vernoemd naar vijfvoudig Tour-winnaar Miguel Indurain, moest op het laatste moment worden aangepast omdat sommige wegen vanwege de sneeuw onbegaanbaar waren.