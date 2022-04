Sonny Colbrelli heeft zaterdag het ziekenhuis van Padua mogen verlaten. Bij de regerend Europees kampioen werd een inwendige defibrillator geplaatst die ingrijpt bij hartritmestoornissen, meldt zijn ploeg Bahrain Victorious.

De 31-jarige Colbrelli zakte een kleine twee weken geleden na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar. Het bleek te gaan om hartritmestoornissen, brachten onderzoeken aan het licht.

De winnaar van Parijs-Roubaix moest worden gereanimeerd, nadat hij de rit in Catalonië als tweede was gefinisht en niet veel later het bewustzijn had verloren. Vijf dagen later mocht hij het ziekenhuis van Girona verlaten. In Italië volgde verder onderzoek, waarbij de noodzaak van een defibrillator duidelijk werd.

"De beslissing om een ​​levensreddend apparaat te implanteren werd gedeeld door Colbrelli", licht een arts van het ziekenhuis van Padua toe. "Het apparaat werkt om het ritme van het hart te corrigeren als dat in extreme gevallen nodig is."

Colbrelli gaat nu thuis verder herstellen. Bahrain Victorious vraagt om de privacy van de renner te respecteren. De Italiaan liet snel na het incident al weten vastbesloten te zijn om zijn carrière te vervolgen.

In het voetbal zijn Daley Blind en de Deen Christian Eriksen bekende spelers die met een inwendige defibrillator konden blijven sporten op hoog niveau. Eriksen moest daarvoor wel van club verwisselen, want in Italië is profvoetbal met een defibrillator niet toegestaan.