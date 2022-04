Wout van Aert heeft zich vrijdag afgemeld voor de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Jumbo-Visma, die donderdag al niet trainde omdat hij zich niet lekker voelde, is twee dagen voor 'Vlaanderens Mooiste' positief getest op het coronavirus.

"Het zijn twee hectische dagen geweest", aldus Van Aert in een video op sociale media. "Ik kan melden dat ik komende zondag niet aan de start zal staan bij de Ronde van Vlaanderen. Ik ben gisterochtend met lichte keelpijn wakker geworden en twee zelftests wezen uit dat ik positief op COVID-19 was. Daarna hebben twee PCR-tests dat bevestigd. Er is voor mij geen kans om aan de start te staan."

De afmelding voor de Ronde van Vlaanderen is een grote domper voor Van Aert en Jumbo-Visma. De 27-jarige Belg was topfavoriet voor de Belgische klassieker, die hij nog nooit wist te winnen. Met zeges in Omloop Het Nieuwsblad en E3 Saxo Bank Classic bewees de kopman van de Nederlandse ploeg dit seizoen de beste man op de kasseien te zijn.

Daarentegen ziet Mathieu van der Poel zijn grootste concurrent wegvallen. De Nederlander, die de Ronde van Vlaanderen in 2020 won door in de sprint Van Aert een paar millimeter voor te blijven, precies op tijd in topvorm te zijn nadat hij maandenlang uit de roulatie was vanwege rugklachten. Afgelopen woensdag schreef hij Dwars door Vlaanderen op zijn naam.

Jumbo-Visma heeft met Christophe Laporte en Tiesj Benoot nog wel twee kanshebbers voor de zege in de ploeg. Laporte werd afgelopen zondag tweede in Gent-Wevelgem en eindigde ook achter winnaar Van Aert op de tweede plaats in de E3 Saxo Bank Classic, terwijl Benoot Van der Poel kon bijblijven in Dwars door Vlaanderen. De Belg verloor in de sprint echter van Van der Poel.

Dit bericht wordt aangevuld.