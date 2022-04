Wielerploeg Israël-Premier Tech heeft zich afgemeld voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. De ploeg van de Belgische renner Sep Vanmarcke heeft nog maar twee fitte renners over.

"Ik kan een enorm lange lijst van renners opnoemen die ofwel geblesseerd zijn na een val ofwel ziek in bed liggen. Voor de Ronde had ik nog slechts twee fitte renners over. Wij hebben contact opgenomen met de organisatoren en onze situatie uitgelegd. Starten in Antwerpen is dus niet aan de orde", aldus sportdirecteur Dirk Demol.

"Hoe het verder moet? Uitzieken en rekenen op de jongens die stilaan uit hun revalidatieproces komen. Ik hoop dat we in Parijs-Roubaix weer op volle sterkte zijn wat betreft onze 'kasseirenners'. We moeten nu door deze enorm zure appel bijten, maar hopelijk komen we sterker terug uit deze zwarte periode."

De afmelding van Israël-Premier Tech komt niet helemaal uit de lucht vallen. De ploeg kon woensdag in Dwars door Vlaanderen slechts vijf renners inschrijven. Daar bleven er op de dag van koers slechts drie van over.

Vanmarcke, die wel de finish haalde in Dwars door Vlaanderen, kon vorige maand door ziekte ook al niet meedoen aan Omloop Het Nieuwsblad. De Belg eindigde in zijn loopbaan twee keer op het podium van de Ronde van Vlaanderen (2014 en 2016).

Het wielerpeloton wordt al enige tijd geplaagd door zieken. Jumbo-Visma maakte donderdag bekend dat ook Wout van Aert geveld is. De Belg, een van de favorieten voor de zege in 'Vlaanderens Mooiste', kan hoogstwaarschijnlijk niet starten.