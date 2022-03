De deelname van de transgender wielrenner Emily Bridges aan het Britse kampioenschap baanwielrennen op het onderdeel omnium is geblokkeerd door de internationale wielrenunie UCI. Dat gebeurde nadat de Britse bond British Cycling al wél toestemming had gegeven.

British Cycling deed dat in lijn met het beleid ten aanzien van deelname van transgender en non-binaire personen. Vijfvoudig olympisch kampioene Laura Kenny zou een van de opponenten zijn tegen wie de 21-jarige Bridges het op de wielerpiste van Derby zou opnemen.

De Britse bond meldt te zijn overruled door de UCI, die stelde dat "Emily niet startgerechtigd is voor het evenement". Volgens The Guardian moet Bridges, die vorig jaar een hormoonbehandeling onderging, wachten tot haar registratie als mannelijke renner is verlopen voordat zij als vrouw in competitie kan uitkomen.

Volgens het reglement van British Cycling, dat in januari van dit jaar is aangepast, moet een transgender wielrenner twaalf maanden voor deelname bij de vrouwen een bepaalde (lage) testosteronwaarde overleggen om te kunnen starten.

Het besluit van de Britse bond om Bridges nu al toestemming te geven om deel te nemen, stuitte op verzet in de Britse sportwereld. Zo sprak voormalig zwemster Sharron Davies zich uit in The Times.

"Het zou niet eerlijk zijn geweest om Laura Kenny en de andere rensters met wie Bridges te maken krijgt het te laten opnemen tegen een rivaal met de biologische voordelen van een man", zei ze.