Wout van Aert kan zondag waarschijnlijk niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. De Belg van Jumbo-Visma, een van de favorieten voor de overwinning, is ziek en slaat donderdag de verkenning van het parcours over.

"Wout voelt zich niet fit en is daarom thuisgebleven. Als we hem alleen vandaag missen, zou dat niet zo erg zijn. Maar we moeten toegeven dat er een kans is dat hij niet mee kan doen. Dat zou een forse tegenslag zijn", aldus ploegleider Grischa Niermann.

"Ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen. Als hij zich zondagmorgen fit genoeg voelt om te koersen, dan laten we hem starten. Waarschijnlijk weten we vrijdag meer over de situatie en hoe het zich gaat ontwikkelen."

Jumbo-Visma is in een verklaring wat stelliger dan Niermann en stelt dat het "onwaarschijnlijk" is dat Van Aert kan meedoen. Zijn absentie zou een forse domper zijn voor de organisatie van 'Vlaanderens Mooiste'. Van Aert won dit jaar met Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic al twee eendagskoersen.

De 27-jarige Belg geldt als de belangrijkste concurrent voor Mathieu van der Poel in de strijd om de zege. De Nederlander van Alpecin-Fenix schreef woensdag al Dwars door Vlaanderen op zijn naam. In 2020 won Van der Poel nog de Ronde van Vlaanderen na een spectaculaire tweestrijd met Van Aert.

De Ronde van Vlaanderen telt dit jaar 272,5 kilometer en begint zondag om 10.00 uur. De Deen Kasper Asgreen schreef de wielerklassieker vorig jaar op zijn naam door Van der Poel in een sprintje te verslaan.