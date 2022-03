Tadej Pogacar weet na zijn eerste kasseienklassieker bij de profs dat koersen over de Vlaamse wegen met niks te vergelijken is. De tweevoudig winnaar van de Tour de France zat op de verkeerde plek toen de beslissende kopgroep gevormd werd en eindigde als tiende, op ruim twee minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

Het is een beeld dat we de afgelopen twee jaar amper hebben gezien: Pogacar die na een mislukte versnelling zijn hoofd moet buigen en wordt opgeslokt door het peloton.

Woensdag in Dwars door Vlaanderen bleek ook de 23-jarige Sloveen niet onfeilbaar te zijn. Toen bij de beklimming van de Berg Ten Houte, op 70 kilometer van de finish, zes sterke renners wegreden uit de grote groep, zat Pogacar niet mee. De kopman van UAE Team Emirates ging wel in de achtervolging, maar hij zag de kopgroep pas na de streep weer terug.

"Op hét sleutelmoment van de koers zat ik achter een valpartij en miste ik de slag", zei Pogacar in finishplaats Waregem. "Dat hoort bij dit soort koersen. Ik had gewoon verder van voren moeten zitten. Ik heb meerdere pogingen gedaan om weer aansluiting te krijgen bij de kopgroep, maar ze waren vooraan gewoon te sterk."

Van der Poel - die net als Tom Pidcock, Ben Turner, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot en Stefan Küng wél alert was en in de kopgroep kwam - wist na de versnelling op Berg ten Houte al dat de kansen voor Pogacar verkeken waren.

"Er zaten alleen maar sterke mannen vooraan. We werkten goed samen, dus het was onmogelijk om ons nog bij te halen. Ook voor Pogacar", aldus Van der Poel. "Hij had ongetwijfeld wel de benen om ons te volgen, maar hij zat iets te ver op Berg Ten Houte. Ik wist dat die klim cruciaal was, dus ik zat daar goed van voren."

Tadej Pogacar (midden) kwam in een groepje van drie over de streep bij Dwars door Vlaanderen. Tadej Pogacar (midden) kwam in een groepje van drie over de streep bij Dwars door Vlaanderen. Foto: Getty Images

'Het was de hele dag hectisch'

Pogacar startte in Dwars door Vlaanderen om zich voor te bereiden op zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen op zondag. De ronderenner maakte dit seizoen veel indruk met zeges in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico en wordt door zijn concurrenten gezien als een kanshebber voor winst van 'de Ronde', maar zijn gebrek aan ervaring op kasseien en de nauwe Vlaamse wegen kan hem weleens parten gaan spelen.

"Ik heb vandaag ontzettend veel geleerd", zei Pogacar. "Aan het begin van de koers, toen er veel aangevallen werd om in de kopgroep te komen, was het al heel hectisch en dat bleef het de hele dag. In de Ronde van Vlaanderen zal dat niet anders zijn, misschien wordt het zelfs nog hectischer."

De Sloveen is daarom voorzichtig over zijn kansen in het tweede wielermonument van het seizoen. "Ik weet niet of ik kan winnen. Vandaag zat ik niet mee in de kopgroep, misschien lukt me dat zondag ook wel niet."

De Ronde van Vlaanderen begint zondag om 10.00 uur in Antwerpen en finisht rond 17.00 uur in Oudenaarde.