Met winst in een spectaculaire editie van Dwars door Vlaanderen bewees Mathieu van der Poel woensdag dat zijn vorm uitstekend is, maar de 27-jarige renner weet dat hij zondag nog beter moet zijn om voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen te winnen.

De vreugde bij Van der Poel was groot na zijn tweede zege in Dwars door Vlaanderen. Amper twee maanden geleden begon hij pas weer met trainen na een rustperiode van vier weken om te herstellen van een knieoperatie en vooral van zijn rugproblemen. Starten in de voorjaarsklassiekers leek toen heel ver weg, maar woensdag was hij direct de beste in zijn eerste Vlaamse koers van het jaar.

"Dit betekent heel veel voor me", zei de kopman van Alpecin-Fenix op zijn persconferentie in een zaaltje in het stadion van voetbalclub SV Zulte Waregem. "Ik heb er heel hard voor gewerkt om hier te staan, de mensen om me heen weten dat. Het is heel mooi dat ik de bevestiging krijg dat ik helemaal terug ben op het hoogste niveau."

Het maakt hem een van de belangrijkste kanshebbers voor de Ronde van Vlaanderen, het wielermonument dat hij in 2020 op zijn naam schreef en waarin hij vorig jaar tweede werd achter de Deen Kasper Asgreen. Maar niemand hoefde Van der Poel te vertellen dat dé topfavoriet voor de 'Vlaanderens Mooiste' woensdag een trainingsrit verkoos boven Dwars door Vlaanderen.

"Ik heb al heel vaak tegen Wout van Aert gekoerst, ik weet hoe sterk ik moet zijn om hem te kunnen verslaan", aldus Van der Poel. "Ik was vandaag goed, maar zeker niet super. En dat moet ik zondag wel zijn om de Ronde te kunnen winnen."

"Ik ben ontzettend blij met deze zege, maar ik weet ook dat het niks zegt over zondag. De Ronde is een totaal andere koers, vooral omdat hij 100 kilometer langer is. Het is zaak om nu goed uit te rusten en dan heb ik er vertrouwen in dat ik zondag ook voor de winst kan gaan."

Mathieu van der Poel (links) versloeg Wout van Aert in 2020 in een spannende sprint in de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel (links) versloeg Wout van Aert in 2020 in een spannende sprint in de Ronde van Vlaanderen. Foto: Pro Shots

'Ik was niet de sterkste in de kopgroep'

Van der Poel reed woensdag vooral een tactisch sterke finale. In een ijzersterke kopgroep reageerde hij niet op elke aanval, maar met nog 1 kilometer te gaan ging hij wel als enige mee met Tiesj Benoot en dat bleek de juiste keuze. 'VDP' klopte de Belg van Jumbo-Visma in een lange sprint en was daardoor net als in 2019 de beste in Dwars door Vlaanderen.

"Ik had niet het gevoel dat ik de sterkste renner in de kopgroep was. Benoot, Tom Pidcock en Victor Campenaerts maakten vooral veel indruk", zei Van der Poel. "In de laatste 10 kilometer was het bijna onmogelijk om te controleren. Ik heb een paar keer een gat moeten dichten en dat deed veel pijn, maar ik was wel altijd mee als het moest. Ik denk dat ik de perfecte finale heb gereden, al moest ik daar flink diep voor gaan."

In de beslissende sprint met Benoot was Van der Poel niet helemaal zeker van zijn zaak, hoewel hij op papier een stuk sneller is dan de Vlaming. "Ik was eigenlijk niet van plan om er zo'n lange sprint van te maken, maar toen ik uit de laatste bocht kwam, zag ik dat ik een gaatje had op Tiesj."

"Daarom ben ik vol doorgegaan, maar mijn benen liepen snel vol. Ik heb een paar keer omgekeken en het voorwiel van Tiesj kwam nog dichtbij, maar uiteindelijk was het goed getimed."

De Ronde van Vlaanderen begint zondag om 10.00 uur in Antwerpen en eindigt rond 17.00 uur in Oudenaarde.