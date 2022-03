Mathieu van der Poel heeft woensdag voor de tweede keer Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Nederlander klopte na een sprankelende finale de Belg Tiesj Benoot in de sprint en beleefde zo een perfecte generale voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.

Van der Poel dichtte met nog 1 kilometer te gaan een gat met Benoot, die kort daarvoor was weggereden uit een kopgroep van acht renners. De twee werden niet meer bijgehaald en in de sprint was de 27-jarige Nederlander de sterkste.

Tom Pidcock finishte op vijf seconden als derde. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, die een vergeefse poging deed om naar de kopgroep toe te rijden, moest genoegen nemen met de tiende plaats.

Van der Poel won de koers van Roeselare naar Waregem voor het eerst in 2019. Met Dylan van Baarle was er vorig jaar ook een Nederlandse winnaar. In 2020 werd er niet gereden vanwege de coronapandemie.

Voor Van der Poel is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Vorige week won hij een rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, na eerder zijn seizoen begonnen te zijn met een knappe derde plaats in Milaan-San Remo.

Hoewel Dwars door Vlaanderen sinds 2017 een WorldTour-status heeft, geldt de koers voor veel renners als generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Dat wielermonument staat zondag op het programma.

Van der Poel slaat toe na aanval Campenaerts

Met nog 90 kilometer te gaan liet Van der Poel zich al voor de eerste keer zien. Zijn poging werd in de kiem gesmoord, maar 20 kilometer later had hij meer succes. Deze keer kreeg de renner van Alpecin-Fenix wel vijf andere renners met zich mee.

In het gezelschap van de Britten Pidcock en Ben Turner, de Belgen Victor Campenaerts en Benoot en de Zwitser Stefan Küng reed hij naar de groep met vroege vluchters toe. Van hen wisten de Duitser Nils Politt en de Australiër Kelland O'Brien nog knap aan te haken.

Op 20 kilometer van de streep probeerde Van der Poel op de Nokereberg weg te rijden. Zijn concurrenten lieten hem echter niet gaan. In de diepe finale sloeg Campenaerts wel een serieuze kloof, maar met nog 4 kilometer te gaan kwam alles weer samen.

Zo dicht bij de finish keerde de rust niet meer terug en ontstond een prachtig gevecht. Met een indrukwekkende versnelling reed Benoot de kopgroep aan flarden, maar Van der Poel slaagde er met een uiterste krachtsinspanning nog in om naar het wiel van de Belg van Jumbo-Visma toe te springen. In de sprint bleek de Nederlander oppermachtig.

Mathieu van der Poel bleek uiteindelijk de sterkste van een kopgroep van acht renners. Mathieu van der Poel bleek uiteindelijk de sterkste van een kopgroep van acht renners. Foto: Getty images

Italiaanse Consonni volgt Van Vleuten op

Bij de vrouwen ging de overwinning eerder op de dag naar de Italiaanse Chiara Consonni. De 22-jarige renster hield in de sprint de Belgische Julie De Wilde en de Zwitserse Elise Chabbey achter zich. Zij volgt op de erelijst Annemiek van Vleuten op.

Van Vleuten zat ook woensdag weer in de voorste groep. Net als Ellen van Dijk en Floortje Mackaij probeerde zij zonder succes om een massasprint te voorkomen. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) was op de tiende plaats de beste Nederlandse. Van Vleuten werd 21e.

Het was pas de tweede keer dat Dwars voor Vlaanderen geen Nederlandse winnares kreeg. In 2017 kwam de Finse Lotta Lepistö als eerste over de streep. De Vlaamse koers staat sinds 2012 op het programma bij de vrouwen en behoort daar niet tot de WorldTour.