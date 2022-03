Biniam Girmay wil zichzelf niet als rolmodel zien na zijn historische overwinning in Gent-Wevelgem. De Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux won zondag als eerste Afrikaanse renner ooit een Vlaamse klassieker.

"Of ik een geschenk voor de wielersport ben? Als eerste Afrikaan winnen geeft ook druk. Iedereen kijkt naar jou en praat over jou", zei Girmay maandag op een speciaal ingelaste persconferentie in het Belgische Zedelgem. "Ik wil geen beroemdheid zijn en zie mezelf ook niet als een rolmodel. Ik ben nog altijd mezelf."

Hoewel Girmay liever de schijnwerpers mijdt, kon hij de afgelopen 24 uur niet om alle aandacht heen na zijn historische overwinning in Gent-Wevelgem. In de tweede klassieker in zijn loopbaan was hij gevestigde namen als Christophe Laporte (tweede) en Jasper Stuyven (vierde) te snel af in de sprint van een kopgroep.

"Dit is groot voor het wielrennen in Afrika", benadrukte Girmay. "Ik heb wel duizend berichtjes gekregen, maar ik heb mijn telefoon alleen gebruikt om met mijn vrouw te bellen. Ze had de volledige koers rechtstreeks kunnen zien en moest huilen. Ik kijk er nu vooral naar uit om weer bij mijn vrouw en dochter te zijn."

Girmay werd tijdens het persmoment meermaals gevraagd of hij niet aan de Ronde van Vlaanderen van komende zondag moet meedoen, maar de renner keert deze week nog terug naar zijn gezin in Eritrea.

"Mijn familie komt op de eerste plaats in mijn leven. Het was mijn plan om niet te starten in de Ronde van Vlaanderen en daar hou ik me aan. Dit is nog maar het begin, er is nog veel tijd om te koersen. Bij mijn aankomst in Eritrea zal er ook veel volk zijn op de luchthaven. Het is niet alleen een klassieke zege, maar ook een Afrikaanse zege."