Egan Bernal heeft twee maanden na zijn zware crash weer een rondje op de fiets gereden. De Colombiaan deelde zondag foto's van zijn rit op Instagram.

"De gelukkigste dag van mijn leven", schrijft de 25-jarige Bernal bij de foto's van zijn rit in het Colombiaanse Zipaquirá, nabij Bogota. "Na twee maanden en twintig gebroken botten ben ik er weer en ik zie uit naar meer."

Bernal reed eind januari tijdens een training in Colombia op een tijdritfiets op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

De artsen gaven weinig hoop op een vervolg van zijn wielercarrière, maar Bernal herstelde voorspoedig. De winnaar van de Tour de France (2019) en de Giro d'Italia (2021) zat na drie weken alweer op de hometrainer.

Het is nog niet bekend wanneer Bernal zijn rentree kan maken. De Colombiaan reed dit jaar door zijn zware ongeval nog geen wedstrijd. Zijn laatste koers was in 2021 de Vuelta a España, waar hij als zesde eindigde in het algemeen klassement.

In januari verlengde Bernal zijn contract bij INEOS Grenadiers nog tot eind 2026. Hij rijdt sinds 2018 voor de Britse wielerploeg.